Facebook перестанет следить за вами, но это не точно

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Meta очень не хочет терять доступ к данным пользователей

Компания Meta уже не раз становилась фигурантами громких скандалов связанных с слежкой за пользователями, а также массовыми утечками персональных данных в сеть.

После многочисленных судебных дел на этот счет и получения штрафа на кругленькую сумму в 400 миллионов долларов от ЕС компания все же решила разрешить отказываться от отслеживания в своих программах Facebook, Instagram, WhatsApp и других, на территории Евросоюза.

Решение, конечно, далось компании нелегко. Сначала Facebook пригрозил пользователям ЕС, что удалит все его продукты из магазинов региона ЕС. поняв что это не очень смущает ни пользователей, ни власть, они поняли, что их хитрый план провалился и испугать пользователей провалился.

Теперь пользователям дали возможность «выбрать вариант, который будет нацеливать на них только рекламу на основе широких категорий, таких как их возраст и общее местонахождение, БЕЗ использования данных о том, какие видео они просматривают и содержимого переписок и файлов из приложений Meta».

И теперь самое интересное, Meta не была бы собой, если бы сделала все не из-за задницы.

Пользователи из ЕС, которые хотят отказаться от слежки, должны будут прислать «онлайн-форму, подтверждающую их желание отказаться от использования Meta их действий в программе рекламы». После этого Meta оценит представление и решит, вводить ли изменения.

То есть надо очень попросить, чтобы за вами не следили и не факт что компания согласится, просто гениально. Поэтому единственным действующим на 100% средством и дальше остается удаление программ со своего смартфона, и заряд батареи сэкономите и времени свободного будет больше.

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Источник: techleakszone