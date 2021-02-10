Facebook создает смарт-часы. Компания придумала как больше заработать на сборе данных?

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Facebook хочет знать о вас больше и неплохо заработать на сливе данных

Facebook всерьез рассчитывает выйти на рынок носимой электроники. По данным издания The Verge, произойти это должно летом следующего года. И, чтобы привлечь внимание пользователей, компания предложит смарт-часы с нетипичным дизайном.

В частности, умные часы получат сразу две камеры и их можно будет легко отсоединить от ремешка, чтобы сделать фоточку или снять ролик, которые потом можно закинуть в приложения экосистемы Facebook. Ожидается, что фронталка будет отвечать за видеозвонки, а вот тыльная получит автофокус и позволит создавать небольшие ролики в формате 1080р.

Но для того, чтобы работать с камерой на тыльной стороне, смарт-часы придется отсоединить от ремешка. Как альтернативу, Facebook хочет заручиться поддержкой партнеров, которые помогут создать аксессуары, позволяющие крепить часы к каким-то предметам. Например, на одежду или селфи-палку.

Судя по задумке, Facebook хочет предложить носимый гаджет, который будет нечто большим, чем просто смарт-часы. Это будет умный гаджет заточенный, прежде всего, на тех, кто живет в социальных сетях, активно общается в мессенджерах и их не смущает постоянная слежка за ними.

И это не разовый проект. Компания уже создает второе и третье поколение смарт-часов. А еще есть желание предложить поддержку LTE, и тут компания надеется договориться с крупнейшими американскими сотовыми операторами. Дебютируют умные часы от Facebook летом 2022 года и продавать их намерены по цене $400.

Компания уже основательно вложилась в их создание и остается только гадать, окупятся ли в итоге все затраты. Идея достаточно сомнительная и за озвученный прайс вполне можно купить себе приличный смартфон, качество фоточек и видео на камеры которого должно быть на порядок лучше. На продажах смарт-часов Facebook вряд ли неплохо заработает, а вот на продаже данных — вполне.

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Источник: theverge