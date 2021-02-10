Fairphone 5: единственный и последний ТОП по ремонтопригодности и поддержке ПО в 10 лет, который вы сможете починить даже самостоятельно

966

Топ по ремонтопригодности?

Вышедший на американском рынке в июле Fairphone 4, который был очень крут тем, что получил рейтинг ремонтопригодности по версии iFixit -10/10, мог отремонтировать кто-либо в домашних условиях и это было главной его фишкой. Бренд сейчас готовится к выпуску своего будущего смартфона Fairphone 5. Предыдущие утечки рендеров и детали из списка Geekbench уже дали нам представление об этом смартфоне, дизайне телефона и ожидаемой производительности. Теперь появились дополнительные истоки благодаря отчету Роланда Квандта на WinFuture.

Согласно отчету WinFuture, Fairphone 5 будет иметь 6,46-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 2770 x 1224 пикселей и быстрой частотой обновления 90 Гц. Рендеры показывают, что дисплей будет иметь центральное отверстие под фронтальную камеру и значительные рамки, что уже достаточно ожидаемо от бренда.

Сначала ожидалось, что у Fairphone 5 будет чип Snapdragon 782G, но недавний отчет показывает другой чип под названием Qualcomm QCM6490. Эта микросхема обычно используется в промышленности. Причина, по которой они пошли на это, в том, что Qualcomm обеспечивает длительную поддержку программного обеспечения. Fairphone хочет предоставить пользователям до 10 лет обновление программного обеспечения, и этот чип помогает им это сделать. А вот это действительно очень крутая новость, ведь пока лидеры в этой сфере только Apple, то есть компания даже таким образом пытается повлиять на долговечность своего девайса.

Как отмечается, чип будет на одном уровне с Snapdragon 782G. Также мі можем ожидать, что у телефона будет 8 ГБ оперативной памяти, и, вероятно, он будет поставляться в одной модели памяти на 256 ГБ. Ожидается, что на борту будет доступен слот для карт памяти microSD.

Двигаясь дальше, отчет указывает, что на задней панели будет два датчика на 50 МП, которые, возможно, будут главным и ультрашироким объективом. Кроме того, селфи-камера также будет иметь сенсор на 50 Мп. В отчете упоминается, что на борту имеется не самая большая емкость аккумулятора на 4200 мАч, а также Wi-Fi 6E и Bluetooth 5.2. Полной водонепроницаемости не будет, однако защита IP55 по крайней мере защитит устройство от случайных брызг.

Сообщается, что Fairphone 5 будет продаваться по цене 699 евро, его выход намечен на 31 августа, а поставки начнутся в конце сентября. В скором времени можно ожидать официального анонса.

Читайте также: Вскоре будет представлен Motorola Edge 40 Neo: оставшийся от в прошлом популярного компакта

Источник: winfuture