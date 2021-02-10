360° рендер и цвета Motorola Edge 40 Neo – смартфон представят совсем скоро

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Цвета в тренде этого года: черный, светло-зеленый и бирюзовый

Motorola представила телефоны Edge 40 и Edge 40 Pro весной. Спецификации третьей модели, Motorola Edge 40 Neo, недавно попали в сеть. Сайт Mysmartprice поделился 360° видеорендером новинки и рассказал о его цветах.



Видео показывает, что Motorola Edge 40 Neo получит двойную камеру со светодиодной вспышкой. Текст рядом с модулем камеры говорит о 50 МП основной камере. Клавиши громкости и кнопка питания расположены на правой стороне смартфона.



На нижней стороне Edge 40 Neo есть решётка динамика, микрофон, порт USB Type-C и слот для SIM-карты. Смартфон дебютирует в трех цветах: Black Beauty, Caneel Bay и Soothing Sea. Утечка мало говорит о характеристиках, но вот что стало известно раньше:

Дисплей: 6,55” pOLED, Full HD+ (2400х1080), 144 Гц

6,55” pOLED, Full HD+ (2400х1080), 144 Гц Процессор: MediaTek Dimensity 1050 с графическим чипом Mali G77

MediaTek Dimensity 1050 с графическим чипом Mali G77 Память: 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ накопитель

12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ накопитель ОС: Android 13

Android 13 Основная камера: 50 МП, второй сенсор 13 МП

50 МП, второй сенсор 13 МП Фронтальная камера: 32 МП

32 МП Аккумулятор: 5000 мАч

5000 мАч Защита: IP68

Ожидается, что Motorola Edge 40 Neo будет представлен 15 сентября. Предварительная его цена – €399.