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  • 360° рендер и цвета Motorola Edge 40 Neo – смартфон представят совсем скоро

360° рендер и цвета Motorola Edge 40 Neo – смартфон представят совсем скоро

30.08.2023 84 0

Цвета в тренде этого года: черный, светло-зеленый и бирюзовый

Motorola представила телефоны Edge 40 и Edge 40 Pro весной. Спецификации третьей модели, Motorola Edge 40 Neo, недавно попали в сеть. Сайт Mysmartprice поделился 360° видеорендером новинки и рассказал о его цветах.

 


Видео показывает, что Motorola Edge 40 Neo получит двойную камеру со светодиодной вспышкой. Текст рядом с модулем камеры говорит о 50 МП основной камере. Клавиши громкости и кнопка питания расположены на правой стороне смартфона.

 

Motorola Edge 40 Neo


На нижней стороне Edge 40 Neo есть решётка динамика, микрофон, порт USB Type-C и слот для SIM-карты. Смартфон дебютирует в трех цветах: Black Beauty, Caneel Bay и Soothing Sea. Утечка мало говорит о характеристиках, но вот что стало известно раньше:

 

  • Дисплей: 6,55” pOLED, Full HD+ (2400х1080), 144 Гц
  • Процессор: MediaTek Dimensity 1050 с графическим чипом Mali G77
  • Память: 12 ГБ оперативной памяти, 256 ГБ накопитель
  • ОС: Android 13
  • Основная камера: 50 МП, второй сенсор 13 МП
  • Фронтальная камера: 32 МП
  • Аккумулятор: 5000 мАч
  • Защита: IP68

 

Ожидается, что Motorola Edge 40 Neo будет представлен 15 сентября. Предварительная его цена – €399.

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 30.08.2023
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360° рендер и цвета Motorola Edge 40 Neo – смартфон представят совсем скоро