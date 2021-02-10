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Фанаты требуют вернуть удаленную фишку Google Chrome

31.08.2023 10 0

пользовались ли этой функцией?

 

В последнем обновлении Google удалила функцию "Нажмите, чтобы позвонить" из браузера Chrome, которая позволяла пользователям совершать звонки непосредственно со своего компьютера на смартфон Android, и это вызвало возмущение фанатов.

 

Функция "Click to Call" в Chrome позволяла пользователям щелкать правой кнопкой мыши на номер телефона в своем браузере, чтобы перезвонить этот номер на смартфон с ОС Android, связанный с той же аккаунтом Google. Это было очень удобно для пользователей, часто ищущих контактные номера в интернете.

 

Фанаты требуют вернуть удаленную фишку Google Chrome – фото 1

 

В начале этого года Google начала процесс удаления "Click to Call", сделав по умолчанию функцию выключенной, и требовала ручной активации через конфиг Chrome. Теперь Google предлагает использовать сторонние расширения браузера, которые могут частично воспроизвести удалённую функцию.

 

Начиная с версии Chrome 116, Google полностью удалила эту функцию без каких-либо предупреждений. Флажка "chrome://flags/#click-to-call" больше просто не существует. Многие пользователи жалуются, что это затрудняет для них совершение звонков с компьютера.

 

Представители Google объяснили, что функция удалена из-за низкой популярности среди пользователей Chrome. Однако многие утверждают, что регулярно ею пользовались. Кстати, ею пользовался и я. Когда какой-то сайт покидал номер телефона, я выделял номер телефона и набирал нужному человеку или компании.


Фанаты требуют вернуть удаленную фишку Google Chrome – фото 2

 

Однако есть надежды на возвращение этой фишки. Сегодня член команды Chromium сказал, что будет проведено обсуждение восстановления функциональности Click to call. Кажется, публичная огласка может сработать. Итак, напишите в комментариях, пользовались ли вы этой функцией. Ждем вашего фидбека.

 

Источник: 9to5google

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 31.08.2023
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Фанаты требуют вернуть удаленную фишку Google Chrome