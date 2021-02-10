Фанаты требуют вернуть удаленную фишку Google Chrome

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пользовались ли этой функцией?

В последнем обновлении Google удалила функцию "Нажмите, чтобы позвонить" из браузера Chrome, которая позволяла пользователям совершать звонки непосредственно со своего компьютера на смартфон Android, и это вызвало возмущение фанатов.

Функция "Click to Call" в Chrome позволяла пользователям щелкать правой кнопкой мыши на номер телефона в своем браузере, чтобы перезвонить этот номер на смартфон с ОС Android, связанный с той же аккаунтом Google. Это было очень удобно для пользователей, часто ищущих контактные номера в интернете.

В начале этого года Google начала процесс удаления "Click to Call", сделав по умолчанию функцию выключенной, и требовала ручной активации через конфиг Chrome. Теперь Google предлагает использовать сторонние расширения браузера, которые могут частично воспроизвести удалённую функцию.

Начиная с версии Chrome 116, Google полностью удалила эту функцию без каких-либо предупреждений. Флажка "chrome://flags/#click-to-call" больше просто не существует. Многие пользователи жалуются, что это затрудняет для них совершение звонков с компьютера.

Представители Google объяснили, что функция удалена из-за низкой популярности среди пользователей Chrome. Однако многие утверждают, что регулярно ею пользовались. Кстати, ею пользовался и я. Когда какой-то сайт покидал номер телефона, я выделял номер телефона и набирал нужному человеку или компании.





Однако есть надежды на возвращение этой фишки. Сегодня член команды Chromium сказал, что будет проведено обсуждение восстановления функциональности Click to call. Кажется, публичная огласка может сработать. Итак, напишите в комментариях, пользовались ли вы этой функцией. Ждем вашего фидбека.

Источник: 9to5google