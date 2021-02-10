Фантастическая скидка на Realme GT NEO 5 SE: Топовый среднебюджетник с флагманским дисплеем отдают за 9 950

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Очень выгодное предложение на летней распродаже Aliexpress

Смартфон Realme GT NEO 5 SE стал одним из первых смартфонов на новом процессоре Snapdragon 7+ Gen 2. Этот чип разорвал всех конкурентов в субфлагманском сегменте, потому что по факту был немного замедленным флагманским 8+ Gen 1. Сам смартфон создавался для борьбы с очень удачным Redmi note 12 Turbo(POCO F5) и получил отличные характеристики по очень привлекательной цене.

Кроме мощного вышеупомянутого процессора, здесь качественный AMOLED дисплей с частотой развертки 144 герца и разрешением 1.5 K. Он имеет версии памяти до 16/1024 ГБ линейный вибромотор и стереодинамики. Мощный аккумулятор на 5500 мАч с быстрой зарядкой 100 Вт.

Только камеры здесь среднего уровня, но нельзя сказать, что они плохие, просто шедевров фотографии на них вы не сделаете. Основной модуль на 64 МП от Omnivision очень хорошо снимает днем и только при недостаточном освещении появляются шумы.

Короче говоря, этот смартфон настоящая рабочая лошадка с хорошей автономностью и быстротой работы, да еще с дисплеем флагманского уровня. И сейчас это чудо можно приобрести на распродаже на Aliexpress всего за 9950 гривен ($266). Это можно сделать по ссылке ниже по тексту с использованием указанных купонов:

Realme GT NEO 5 SE - 9 950($266)







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Как заказывать посылки с Aliexpress﻿

Также следует иметь в виду, что при покупке товаров стоимостью свыше 150 Евро, на него может быть наложена пошлина в размере примерно 33% от суммы, превышающей 150 Евро. Удачных вам покупок и мирного неба над головой.

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