Фантазии или реальность? Амбиции Samsung в сегменте складных смартфонов растут

297

Samsung планирует минимум вдвое нарастить продажи складных мобильников

На наших с вами глазах развивается технология гибких дисплеев, которые позволяют одним движением превратить смартфон в планшет. Сами устройства не «сломали» нам мозг и есть стойкое ощущение, что складные смартфоны сильно переоцененная вещь. Но Samsung с этим не согласна и уверена, что смартфоны со складной конструкцией пойдут в массы.

Читать также: Американские компании лоббируют досрочное освобождение из заключения главы Samsung﻿

По данным издания The Elec, компания поставила перед собой цель — к концу года поставить на рынок 6-7 млн Galaxy Z Fold 3 и Galaxy Z Flip 3. При этом последний из них должен стать самым популярным и план по выпуску Galaxy Z Flip 3 должен составить 4 млн единиц. Для сравнения в 2020 году компания поставила на рынок всего 2,5 млн складных аппаратов.

Цели амбициозные и пока не очень понятно за счет чего Samsung планирует популяризировать аппараты. Ведь до сих пор велика армия тех, кто не видит толку в подобных устройствах: отсутствие широкого спектра сценариев использования подобных смартфонов, их хрупкость и дороговизна. Маркетологам южнокорейского гиганта придется изрядно поломать голову над тем, как «впаривать» новинки пользователям.

Читать также: Бенчмарк подтвердил ключевые характеристики Samsung Galaxy S21 FE﻿

Последние слухи говорят в пользу того, что Samsung Galaxy Z Fold 3 предложит чипсет Snapdragon 888, 12 Гб оперативки, флеш-накопитель вместимостью 256 Гб, аккумулятор емкостью 4400 мАч и быструю зарядку на 25 Вт. Samsung Galaxy Z Flip 3 удостоится 6,7-дюймового экрана с частотой обновления 120 Гц и второго миниатюрного дисплея на внешней стороне диагональю 1,4 дюйма.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿﻿﻿﻿

Источник: phonearena