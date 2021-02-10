Бенчмарк подтвердил ключевые характеристики Samsung Galaxy S21 FE

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В плане аппаратной платформы Samsung Galaxy S21 FE не будет отличаться от флагманов серии

Samsung продолжает наполнять и уплотнять модельный ряд своих смартфонов. Так, в этом году точно не будет обновления в линейке Galaxy Note, а вот версия по заявкам фанатов получит свое продолжение. Известно, что в августе компания может устроить анонс Galaxy S21 FE, которое внешне и «железно» будет схож с Galaxy S21.

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На днях этот аппарат с модельным номером SM-G990B засветился в базе данных бенчмарка Geekbench. Благодаря этому мы знаем, что Galaxy S21 FE будет поставляться с чипом Snapdragon 888, 6 Гб оперативной памяти и операционной системой Android 11.

Ожидается, что емкость аккумуляторной батареи должна составить 4500 мАч и предложат быструю зарядку. Нет сомнений, что Galaxy S21 FE получит AMOLED-экран с повышенной частотой обновления и разрешением FullHD+. Основные упрощения должны коснуться камер и доступен смартфон будет в четырех цветах: белый, зеленый, серый и сиреневый.

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Galaxy S21 FE должны оснастить 6/8 Гб оперативной памяти, флеш-накопителем вместимостью 128/256 Гб, фронтальной 32-мегапиксельной камерой и вероятно на ряде рынков смартфон будет доступен с чипом Exynos 2100.

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Источник: 91mobiles