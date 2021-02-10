ФБР рекомендует спортсменам отказаться от личных смартфонов на Олимпиаде-2022

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Есть серьезная угроза кибератак

Федеральное бюро расследований предупредило о массовых кибератаках во время предстоящих зимних Олимпийских игр в Пекине. Агентство призывает спортсменов и других участников оставить свои смартфоны и прочие умные гаджеты дома, а вместо них использовать временные аппараты, чтобы защитить себя от потенциальных киберугроз и кражи данных. Национальные олимпийские комитеты в некоторых странах также советуют своим спортсменам не использовать личные смартфоны на предстоящих Олимпийских играх из-за соображений кибербезопасности.

Предупреждение кажется оправданным, учитывая, что Олимпийские игры 2020 года в Токио были засыпаны киберинцидентами. ФБР отмечает, что корпорация NTT, официальный поставщик услуг для мероприятия, зафиксировала более 450 миллионов попыток нарушения кибербезопасности, но ни одна из них не увенчалась успехом.

По данным агентства, наиболее популярные методы атак включали распространение вредоносного ПО, подмену электронной почты, фишинг, дезинформацию, использование поддельных веб-сайтов и потоковых сервисов. Однако мобильные приложения и цифровые кошельки, которые отслеживают статус вакцинации от COVID-19, также могут позволить киберпреступникам похитить личную информацию или установить инструменты отслеживания, вредоносный код или программное обеспечение.

Представители NTT сообщили ZDNet в октябре, что борьба компании за кибербезопасность во время Олимпийских игр в Токио была похожа на последнюю битву Гарри Поттера с Волан-де-Мортом, назвав усилия по защите мероприятия «геркулесовыми».

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Источник: zdnet