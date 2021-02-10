«Фейковые» камеры в iPhone 13 Pro, Redmi Note 11 удивляет и залет Samsung

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На календаре суббота, а значит настало время для нашего еженедельного дайджеста новостей. Суд запретил продажу смартфонов Samsung, Apple представила новые MacBook Pro, Xiaomi готовит новые новинки, а Oppo начнет выпускать чипы собственной разработки. Эти и другие новости в нашем выпуске.

В целом неделя выдалась неплохой на новости, многие из них мы уже успели обсудить. Но кое-что интересное все же осталось за кадром. Так, появилась информация, что Facebook планирует изменить название, произойти это может на следующей неделе и компания таким шагом откроет новую главу своей истории по построению метавселенной.

Арбитражный суд Москвы запретил Samsung ввоз и реализацию на рынке России 61 модели смартфонов. Правда, само решение еще не вступило в силу и проходит стадию обжалования, поэтому повода для паники нет. Еще компания ищет пути удешевления своих устройств и планирует установить в Galaxy A73 дисплей от BOE.

Неприятность случилась с компанией Acer, которая подверглась хакерской атаке и у нее умыкнули конфиденциальную информацию. Компании бы взяться латать «дыры» и повышать безопасность, но она и не думала это делать. В итоге через короткое время история с похищением сведений повторилась.

В понедельник Apple представила новые MacBook Pro. Но не они стали новостным хедлайнером недели, а фирменная салфетка компании для протирки монитора. Она уже превратилась в объект вожделения огромного количества людей и очередь за ней выстроилась до января следующего года. По сети также прокатился вирусный ролик, где его автор попытался доказать, что часть камер в iPhone 13 Pro фейковые.

Многострадальная Huawei продолжает сражаться за свою жизнь. Не оставляет она амбиций и по части глобального рынка, выведя на него Huawei Nova 9 и смарт-часы Huawei Watch GT 3. Huawei P50 также выйдет за пределы Китая, но произойдет это в начале следующего года.

Пришло сообщение, что Oppo замахнулась на выпуск 3-нм чипа, а поможет ей в этом TSMC. На неделе инсайдеры подтвердили количественный состав линеек Xiaomi 12 и Redmi Note 11, а в отношении последних еще рассекретили характеристики и стоимость. И на десерт рубрика «Дичь», из которой вы узнаете действенный и легкий способ ограбления банка, и как мультсериал «Симпсоны» стал современной Вангой. Приятного просмотра!