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Final Cut Pro готов к выходу iPhone 15 Pro

20.09.2023 101 0

преимущество над посторонними монтажными приложениями

 

Apple представила обновление программы профессионального видеомонтажа Final Cut Pro, которое добавляет поддержку видео, которое было записано с кодировкой в формате Log на новых смартфонах iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max.

 

Final Cut Pro готов к выходу iPhone 15 Pro – фото 1

 

Напомним, что iPhone 15 Pro и 15 Pro Max получили возможность записи видео в профессиональном формате ProRes с кодировкой HDR, SDR или Log. Формат Log отличается повышенным динамическим диапазоном и большей гибкостью при цветокоррекции. Это позволяет профессиональным операторам иметь больше пространства для постобработки видео.

 

Благодаря обновлению Final Cut Pro для Mac и iPad теперь полноценно поддерживает работу с видео в формате Log, записанном на iPhone 15 Pro и 15 Pro Max и получат преимущество над пользователями, использующими для монтажа видео приложения от других разработчиков. По крайней мере, пока они также не добавят поддержку этому стандарту.

 

Final Cut Pro готов к выходу iPhone 15 Pro – фото 2

 

Поддержка нового формата позволит профессионалам видеопроизводства в полной мере использовать расширенные возможности съемки на iPhone 15 Pro/Pro Max. Видео Log даст им больше творческого пространства при постобработке.

 

Обновление Final Cut Pro было выпущено еще до выхода iPhone 15 Pro, чтобы обеспечить готовность приложения к работе с материалами новых айфонов. Это хороший шаг, который разработчики Android производителей себе позволить бы не смогли, ведь добавление чего-то нового, чего нет на других ОС - фактически остаться поддержке ключевых фишек в этом формате.

 

Источник: macrumors

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 20.09.2023
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Final Cut Pro готов к выходу iPhone 15 Pro