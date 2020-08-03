Фитнес-трекер Amazfit Band 6: Xiaomi Mi Band 5 c Alexa и датчиком SPO2

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Компания Huami производит для Xiaomi фитнес-браслеты Mi Band. Последняя выпущенная модель Mi Band 5. Но при этом у нее есть и собственный бренд носимой электроники — Amazfit. И вот сегодня появилась информация, что вскоре может состояться дебют фитнес-трекера Amazfit Band 6, который на поверку будет чуть усовершенствованной версией Xiaomi Mi Band 5.

Информация о новинке была найдена на просторах торговой площадки AliExpress. Сообщается, что гаджет наделен цветным AMOLED-экраном диагональю 1,1 дюйма разрешением 294х126 точек, аккумулятором емкостью 125 мАч, поддержкой более 45 циферблатов и 11 типов тренировок. Имеется датчик сердечного ритма BioTracker ™ 2 PPG и SomnusCare ™ для мониторинга качества сна в течение всего дня.

Самое интересное, что Amazfit Band 6 приписывают поддержку голосового помощника Alexa и датчик измерения уровня кислорода в крови (SPO2). Именно эти фичи инсайдеры предрекали Xiaomi Mi Band 5, но он их так и не получил. Заявлена также водонепроницаемость 5АТМ и возможность удалено управлять затвором камеры смартфона. Автономность работы гаджета в обычном режиме составит 15 дней, а при активации энергосберегающего режима он проживет до 25 дней. Но вот магнитная зарядка не заявлена.

Как скоро выйдет этот фитнес-трекер и сколько за него запросят, сведений нет.

Источник: gizmochina