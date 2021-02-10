Флагман Vivo c телескопической камерой показался на фото

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В следующем году мы можем увидеть несколько моделей смартфонов с камерой-телескопом

Ранее в этом месяце в Китае компания Oppo провела мероприятие INNO Day 2021, где показала ряд своих инновационных разработок. На демонстрационных стендах компании нашлось место прототипу смартфона с выдвижной основной камерой. Оказалось, что подобная идея витает и в умах инженеров Vivo. Это и не удивительно, учитывая то, что оба бренда являются частью дружной семьи BBK.

О том, что в недрах Vivo кипит работа над смартфоном с телескопической камерой, сообщил известный сетевой информатор Digital Chat Station, поставивший слив информации о будущих смартфонах на поток. В подтверждение своих слов он выложил снимок неизвестно смартфона.

По словам источника, это премиальный флагман Vivo, который должен стать первым коммерческим смартфоном с выдвижной телескопической камерой на тыльной стороне. Одним модулем производитель довольствоваться не будет и предложит рядом еще парочку сенсоров, характеристики которых он называть не стал. Дебютировать новинка должна после Китайского Нового года, который будет отмечаться в следюущем году 1 февраля.

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Можно предположить, что новинка станет частью линейки NEX и может получить складной форм-фактор. На то, что это может быть складной мобильник указывает вытянутая форма корпуса.

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Источник: weibo