Vivo NEX 5: смартфон без выреза на экране и семью камерами, одна из которых под дисплеем

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Таким может быть будущий Vivo NEX 5

Линейка NEX существует в модельном ряду Vivo для того, чтобы максимально громко заявить о компании и обкатать какие-то интересные решения. Правда, выпуск устройств в рамках серии немного забуксовал, и компания поставила на паузу выпуск обновления. Но в следующем году продолжение линейки выйдет, и новинка должна именоваться Vivo NEX 5.

Новаторство новинки будет прослеживаться в том, что она предложит подэкранную фронтальную камеру и сразу шесть датчиков изображения на тыльной стороне. В пользу этого говорят рендеры Vivo NEX 5, которые кто-то заботливо слил в сеть. Среди отличительных черт внешности новинки стоит также выделить изогнутый дисплей с минимальными рамками по периметру.

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По неподтвержденным данным, Vivo NEX 5 предложит большой 6,78-дюймовый AMOLED-экрана разрешением 2К и частотой обновления 120 Гц, фронталку на 32-мегапикселя и аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой.

В качестве аппаратной платформы смартфон должен предложить Snapdragon 898. Обещают защиту по классу IP68, беспроводную зарядку на 40 Вт и операционную систему Android 11. Минимум два датчика в основной камере будут разрешением 50 Мп и не забудут установить оптику Zeiss.

По другим слухам, которые ранее распространялись в сети, в арсенале Vivo NEX 5 будет экран диагональю 6,67 дюйма и частотой обновления 144 Гц, батарейка на 4800 мАч и проводная зарядка мощностью 120 Вт. Количество же датчиков в основной камере обещано четыре, два из которых разрешением 60 Мп. Какие из предсказаний в итоге сбудутся, узнаем в первой половине следующем году.

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Источник: EqualLeaks