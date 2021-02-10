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Флагманские Exynos не отменены. Первые подробности о Exynos 2300

27.05.2022 312 0

Сведения от авторитетного источника и ему можно доверять

Для особо «знающих» чипы Exynos во многом плохи и был период, когда пользователи активно ратовали за то, чтобы компания отказалась от них в своих флагманах в пользу Snapdragon. Не добавил оптимизма и Exynos 2200, который нельзя сказать, что уж очень плох, но все же не стал прорывом для компании и не посрамил скептиков.

 

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В этом году вновь заговорили о том, что в будущих флагманах серии Galaxy S компания может отказаться от фирменных Exynos и перейдет на использование только Snapdragon. Поводом для такого прогноза послужил тот факт, что Samsung взялась за создание топового чипа, который не войдет в серию Exynos. Но вот представить его планируют только в 2025 году. Для ряда информаторов это стало поводом говорить о переходе на Snapdragon до выхода нового Galaxy Silicon.

 

Флагманские Exynos не отменены. Первые подробности о Exynos 2300 – фото 1

 

Но Samsung вовсе не собирается отказываться от выпуска нового флагманского чипсета Exynos. Известный информатор Роланд Квандт заявил, что компания готовит новый топовый процессор с кодовым именем Quadra. Напомним, что кодовое имя чипа Exynos 2200 было Pamir. Предположительно, новинка получит название Exynos 2300 и ее индекс S5E9935.

 

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Предполагается, что Exynos 2300 будет создан по нормам 3-нанометровой технологии, получит новейшие ядра ARM и графический ускоритель Xclipse с наработками от AMD.

 

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Источник: sohu

Exynos 2300
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.05.2022

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Флагманские Exynos не отменены. Первые подробности о Exynos 2300