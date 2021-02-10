Флагманские Exynos не отменены. Первые подробности о Exynos 2300

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Сведения от авторитетного источника и ему можно доверять

Для особо «знающих» чипы Exynos во многом плохи и был период, когда пользователи активно ратовали за то, чтобы компания отказалась от них в своих флагманах в пользу Snapdragon. Не добавил оптимизма и Exynos 2200, который нельзя сказать, что уж очень плох, но все же не стал прорывом для компании и не посрамил скептиков.

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В этом году вновь заговорили о том, что в будущих флагманах серии Galaxy S компания может отказаться от фирменных Exynos и перейдет на использование только Snapdragon. Поводом для такого прогноза послужил тот факт, что Samsung взялась за создание топового чипа, который не войдет в серию Exynos. Но вот представить его планируют только в 2025 году. Для ряда информаторов это стало поводом говорить о переходе на Snapdragon до выхода нового Galaxy Silicon.

Но Samsung вовсе не собирается отказываться от выпуска нового флагманского чипсета Exynos. Известный информатор Роланд Квандт заявил, что компания готовит новый топовый процессор с кодовым именем Quadra. Напомним, что кодовое имя чипа Exynos 2200 было Pamir. Предположительно, новинка получит название Exynos 2300 и ее индекс S5E9935.

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Предполагается, что Exynos 2300 будет создан по нормам 3-нанометровой технологии, получит новейшие ядра ARM и графический ускоритель Xclipse с наработками от AMD.

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Источник: sohu