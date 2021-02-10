Samsung покидает нишу кнопочных телефонов

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Кнопки продавались в Индии и на них много не заработаешь

Создавалось впечатление, что Samsung давно покончила с выпуском простых кнопочных телефонов, но все же был еще рынок, где можно было отыскать «кнопки» южнокорейского гиганта. Речь об Индии, где кнопочные телефоны под брендом Samsung не только продавались, но и производились.

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Но теперь компания планирует постепенно выйти из крупномасштабного, но малоценного бизнеса мобильных телефонов. Последняя партия подобных устройств была собрана еще в декабре прошлого года контрактным сборщиком Dixon и Samsung не планирует заказывать выпуск новых гаджетов. Поговаривают, что теперь в приоритетах у Samsung выпуск смартфонов с ценником более 15 000 рупий или $193.

А все по причине того, что компания стала участником программы по стимулированию производства мобильных устройств и пользуется какими-то преференциями, но только при выпуске моделей с ценником свыше $193. Все это только способствует утрате интереса к выпуску телефонов начального уровня в Индии.

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Не способствует работе в этой нише и низкая маржа на подобные аппараты в Индии. На кнопочные телефоны приходится 20% всех проданных мобильников в Индии и при этом в денежном выражении это всего 1% от всей прибыли, которые приносят мобильные устройства.

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Источник: economictimes