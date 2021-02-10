Флеш-накопитель UFS 4.0: новый стандарт скоростной памяти в смартфонах

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Память смартфона ускорится вдвое

Samsung анонсировала новый стандарт флэш-памяти — UFS 4.0, который обещает значительный прирост производительности по сравнению с предшественником UFS 3.1. В частности, речь идет о том, что производительность увеличится вдвое.

По данным Samsung, флеш-накопитель 4.0 обеспечивает пропускную способность до 23,2 Гбит/с на линию, и это вдвое превышает возможности UFS 3.1. Компания заявляет, что пропускная способность UFS 4.0 особенно пригодится для 5G-смартфонов, учитывая большое количество данных, которые необходимо будет загружать на устройства. Новая память также поможет удовлетворить требования приложений дополненной и виртуальной реальности к данным.

Энергоэффективность — еще одно достоинство новой флеш-памяти: скорость последовательного чтения составляет 6,0 МБ/с на миллиампер (мА). И это на 46% эффективнее, чем предлагает UFS 3.1, а это означает, что пользователи увидят увеличение времени автономной работы, несмотря на более высокую производительность.

К числу достижений также стоит отнести компактность нового модуля флеш-памяти. Например, модуль UFS 3.1 емкостью 512 Гб обладает размером 11,5 x 13 x 1,0 мм. Тогда как максимальный размер модуля UFS 4.0 будет составлять 11 x 13 x 1 мм для 1 ТБ хранилища.

Массовое производство UFS 4.0 стартует в третьем квартале 2022 года, а это означает, что UFS 4.0 может появиться в смартфонах в конце нынешнего года или начале 2023 года. Возможно, флеш-накопитель UFS 4.0 дебютирует в каком-то из флагманов Samsung.

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Источник: sammobile