Где купить дешевле?

Фото дисплея iPhone 12: фамильная черта оставлена без изменений

27.07.2020 596 1

До осенней презентации iPhone 12 остается 1,5 месяца. Премьеру нового поколения айфонов ждут 8 сентября. Насколько эта инсайдерская информация достоверна, неизвестно. Но многие фанаты надеются, что новинки долго не задержатся из-за пандемии коронавируса.

 

Фото дисплея iPhone 12: фамильная черта оставлена без изменений – фото 1

 

iPhone 12 показали «лицом»

 

Тем временем техно-шпионы продолжают сливать в сеть интересную информацию о будущих новинках. На этот раз опубликовали первое фото дисплея iPhone 12, который будет самой компактной моделью серии. Источник Digital Chat Station утверждает, что новинка удостоилась 5,4-дюймового экрана и само фото попало ему от сотрудника, занятого сборкой устройства.

 

Фото дисплея iPhone 12: фамильная черта оставлена без изменений – фото 2

 

Из фото становится понятным, что Apple консервативна в плане экстерьера. Уже четвертое поколение будет предлагать «монобровь», и ее размеры остались неизменными.

 

Что известно о смартфоне

 

По предварительной информации iPhone 12 5G должен предложить 5,4-дюймовый экран разрешением 2079х960 пикселей, новый 5-нанометровый чип Apple A14 Bionic, аккумулятор емкостью 2277 мАч и двойную камеру с датчиками по 12 Мп каждый. Ценник на смартфон может составить $699-749.

 

Источник: mydrivers

iPhone 12
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 27.07.2020

Комментарии

Всего комментариев: 1
 
Yasav 0
Как может быть поколение четвертым, если 10 - 1, 11-2, а 12 это 3
27.07.2020 20:49
Ответить

telegram__banner.png
Фото дисплея iPhone 12: фамильная черта оставлена без изменений