Фото дисплея iPhone 12: фамильная черта оставлена без изменений

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До осенней презентации iPhone 12 остается 1,5 месяца. Премьеру нового поколения айфонов ждут 8 сентября. Насколько эта инсайдерская информация достоверна, неизвестно. Но многие фанаты надеются, что новинки долго не задержатся из-за пандемии коронавируса.

iPhone 12 показали «лицом»

Тем временем техно-шпионы продолжают сливать в сеть интересную информацию о будущих новинках. На этот раз опубликовали первое фото дисплея iPhone 12, который будет самой компактной моделью серии. Источник Digital Chat Station утверждает, что новинка удостоилась 5,4-дюймового экрана и само фото попало ему от сотрудника, занятого сборкой устройства.

Из фото становится понятным, что Apple консервативна в плане экстерьера. Уже четвертое поколение будет предлагать «монобровь», и ее размеры остались неизменными.

Что известно о смартфоне

По предварительной информации iPhone 12 5G должен предложить 5,4-дюймовый экран разрешением 2079х960 пикселей, новый 5-нанометровый чип Apple A14 Bionic, аккумулятор емкостью 2277 мАч и двойную камеру с датчиками по 12 Мп каждый. Ценник на смартфон может составить $699-749.

Источник: mydrivers