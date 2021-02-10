Фото и подробности о iQOO Neo 5s

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Ставка на мощное «железо»

Слухи указывают на то, что в начале 2022 года будет объявлено о том, что iQOO стал независимым брендом. Сейчас же еще в ранге суббренда Vivo, компания продолжает наполнять модельный ряд новинками и в этом месяце должна представить два смартфона, один из которых iQOO Neo 5s.

Сегодня в сеть попали «живые» фоточки новинки, демонстрирующие дизайн лицевой панели iQOO Neo 5s и меню с системными характеристиками. В плане внешности новинка является типичным устройством наших дней, где предложили врезанную в экран фронтальную камеру и тонкие рамки по периметру с небольшим «подбородком».

Базироваться iQOO Neo 5s будет на чипе Snapdragon 888, предложит 8 Гб оперативной памяти и 128 Гб постоянной. Заявлена технология виртуального расширения оперативной памяти, которая позволит получить дополнительные 4 Гб.

Слухи же ориентируют на то, что новинка удостоится OLED-дисплея диагональю 6,56 дюйма разрешением FullHD+ и частотой обновления 120 Гц, экранного сканера отпечатков пальцев, селфи-модуля на 16-мегапикселей и тройной тыльной камеры с главным модулем Sony IMX598 на 48 Мп с оптическим стабом. Питать iQOO Neo 5s должен аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой 66-ваттной зарядкой.

Второй новинкой декабря должен стать iQOO Neo 5 SE, который предложит чип Snapdragon 778G и быструю проводную зарядку мощностью 66 Вт.

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Источник: gizmochina