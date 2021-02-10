Фото и рендеры рассекретили дизайн Oppo Find N

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Oppo Find N выглядит достаточно эффектно

Oppo явно не спешила с анонсом складного смартфона, она достаточно долго создавала его. Но уже 15 декабря она покажет результат своих трудов Oppo Find N и даже заявила о том, что у нее вышло решить такие проблемы гибких устройств как долговечность и складка на дисплее, а также компании удалось разработать лучший в отрасли шарнирный механизм.

Стоило только компании назвать дату анонса и в сеть хлынули рендеры и «живые» фото Oppo Find N. То ли компании удалось практически невозможное, то ли снимок сделан с нужного ракурса, но на гибком дисплее действительно не видна складка. Здесь же в левом верхнем углу встроили фронтальную камеру. На нижнем торце расположились микрофон, порт USB Type-C, слот для SIM-карт и два динамика.

На тыльной стороне предложили прямоугольную площадку основной камеры, исполнение которой напоминает то, как это решено в Oppo Find X3. Камера также плавно «вытекает» из корпуса и предлагает три датчика изображения. Надпись на площадке с модулями не оставляет сомнений, что в качестве главного здесь предложат сенсор на 50 Мп.

Вчера старший вице-президент по продуктам Oppo и по совместительству глава OnePlus Пит Лау заявил о том, что Oppo Find N — это «достаточно маленький, но достаточно большой» телефон со складным экраном, первый флагман со складным экраном, созданный Oppo после четырех лет и шести поколений. Это высокотехнологичный продукт, и компании понадобилось 125 патентов, чтобы только решить вопрос со складкой на экране. Топ-менеджер компании считает, что они должны стать лидерами отрасли в этом направлении.

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Источник: sparronews