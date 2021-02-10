Фото Moto Edge X30: предводитель флагманов с Snapdragon 8 Gen 1

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С «лица» все традиционно

После того как Qualcomm представила свою платформу Snapdragon 8 Gen 1, ряд производителей поспешили сообщить о своем желании выпустить смартфон с ней на борту. В числе тех, кто сделал это оказалась компания Motorola и свою новинку она планирует представить 9 декабря. Именовать смартфон должны Moto Edge X30 и сегодня глава компании выложил фото новинки.

Показать аппарат решено только в лицевой панели, оформление которой в наши дни уже не удивляет. Снимок дает понимание, что Moto Edge X30 получит плоский дисплей с тонкими рамками и круглым отверстием под фронтальную камеру. Ожидается, что это будет OLED-панель диагональю 6,67 дюйма разрешением FullHD+ с частотой обновления 144 Гц.

Moto Edge X30 приписывают фронтальную камеру на 60-мегапикселей и тройную тыльную с сенсорами 50 Мп + 5 Мп + 2 Мп. Емкость аккумуляторной батареи составит 5000 мАч, предложат быструю зарядку на 67 Вт, оперативную память LPDDR5 до 16 Гб и флеш-накопитель UFS 3.1 до 512 Гб. Смартфон оснастят дисплейным сканером отпечатков пальцев, защитой от брызг IP52, стереодинамиками и выделенной клавишей для голосового помощника Google Assistant.

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Источник: gizmochina