Фотопост: качественные рендеры Xiaomi 12

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Камеру под дисплеем не ждите

Когда Qualcomm представила Snapdragon 8 Gen 1, Xiaomi была в числе первых, кто объявил о планах выпустить флагман с новой платформой. Но и без этого объявления не было сомнений, что Xiaomi 12 застолбит за собой новейший топовый чип от Qualcomm. Все идет к тому, что представят флагман 28 декабря и известный информатор @OnLeaks готов показать его во всей красе на рендерах.

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Перед нами смартфон, который напоминает внешним видом Xiaomi Civi, но в более дорогом и премиальном исполнении. На передней панели Xiaomi 12 установили изогнутый OLED-экран диагональю 6,2 дюйма, разрешение которого должно быть QuadHD+. Габариты корпуса составят 152,7х70х8,6 мм и на его тыльной стороне установили прямоугольный блок основной камеры. Все три датчика должны быть разрешением 50-мегапикселей.

Xiaomi 12 должен предложить до 12 Гб оперативной памяти и до 256 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 5000 мАч с быстрой 120-ваттной зарядкой и операционную систему Android 12 с оболочкой MIUI 13. Смартфон должен обладать технологиями Wi-Fi 6+, Bluetooth 5.2 и NFC.

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Источник: androidauthority