Xiaomi подтвердила анонс Redmi K50 с новейшим чипсетом

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Похоже, что компания хочет обскакать всех и первой выпустить смартфон с Dimensity 9000

Не секрет, что суббренд Xiaomi готовит к анонсу серию Redmi K50, а выпустить ее должны в начале следующего года. Ожидается, что в рамках новой линейки выйдет минимум четыре модели, которые все будут отличаться аппаратными платформами. Производитель предпочтет использовать продукты от Qualcomm и MediaTek. Присутствие одного из топовых тайваньских процессоров подтвердила сегодня и сама компания.

Сегодня она опубликовала на своей странице в Weibo тизер, где она сообщила, что выпустит в следующем году Redmi K50, который будет иметь в своей основе чипсет Dimensity 9000. Предполагается, что обладать этим 4-нанометровым процессором будет игровой Redmi K50 Gaming Edition. Кстати, о своем желании выпустить смартофн с этим чипом, заявила и Vivo.

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Не так давно стало известно, что этот смартфон удостоится плоской OLED-панели с врезанной фронтальной камерой и выдвижных курков. Предполагается, что Redmi K50 Gaming Edition выйдет в двух версиях, отличающихся аппаратной платформой: Dimensity 9000 и Dimensity 7000. Последняя вариация ориентирована исключительно на рынок Китая. Вариант же с 4-нанометровым чипсетом должен выйти на глобальный рынок как POCO F4 GT.

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Источник: toutiao