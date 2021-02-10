Fuchsia OS наконец-то вышла. Первым Google обновит смарт-дисплей Nest Hub

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Google дала старт развертыванию Fuchsia OS

Fuchsia OS — это долгострой, о котором говорят давно, но что это за операционная система, мало что известно. Сегодня Google наконец-то выкатила стабильную версию операционной системы Fuchsia и компания сделала шаг к тому, чтобы она появилась на коммерческих устройствах.

Интересно, что Google не стала устраивать какого-то помпезного мероприятия, а тихо выпустила Fuchsia в народ. Первым обновление получил умный дисплей Nest Hub, который представляет собой аналог умного динамика. Развертывание займет несколько месяцев и вначале ее получат участники программы предварительного просмотра, а в ближайшие месяцы она придет и на другие устройства. Сообщается, что пользователи не заметят особой разницы между Cast OS и Fuchsia, интерфейс очень схож.

Несмотря на то, что Google дала добро приходу новой операционной системы на коммерческие устройства, развертывает она обновление с большой осторожностью и нет понимания, что представляет собой «Фуксия». Нет понимания, что выиграла компания, отказавшись от Linux в пользу микроядра Zircon, какие устройства переведут на работу с ней.

Скорее всего, в своем нынешнем состоянии Fuchsia является лишь платформой для обкатки каких-то функций и возможностей, а также интересна она разработчикам. Откажется ли Google от Android в пользу «Фуксии»? Ответить на этот вопрос сейчас невозможно. Вряд ли миграция устройств на новую операционную систему произойдет быстро и охватит большое количество гаджетов. Android популярен, известен и доминирует на рынке. Отказываться от него будет вверх безрассудства. Скорее всего, две системы будут существовать параллельно и распространять Fuchsia будут неспешно.

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Источник: theverge