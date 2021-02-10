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Гаджеты на подиуме: камера Humane Ai Pin демонстрируется домом Coperni как модный аксессуар

02.10.2023 154 0

Камера и проектор – ﻿деталь модной одежды

На Парижской неделе моды дом Coperni демонстрировал одежду вместе с камерой-проектором Humane Ai Pin (написание именно таково). Устройство имеет вид квадратной броши с модулем камеры под небольшим углом к основной поверхности.

 

Ai Pin имеет скругленные углы, черное окошко верхнего модуля содержит камеру и проектор. Большая поверхность снизу выполняет роль кнопки, металлическая рамка вокруг имеет вставки антенн. Учитывая патент на магнитную батарею, вероятно существует квадрат такого же размера, которого мы не видим под рубашкой, чтобы удерживать камеру.

 

Гаджеты на подиуме: камера Humane Ai Pin демонстрируется домом Coperni как модный аксессуар – фото 1

 

«Пользователь магнитом крепит мультимедийное устройство, которое можно носить, к своей одежде, поместив портативную аккумуляторную батарею под свою одежду и разместив портативное мультимедийное устройство поверх портативной аккумуляторной батареи вне своей одежды, так что постоянные магниты притягивают друг друга через одежду».

 

В Humane рассказали, что Ai Pin не нужно совмещать со смартфоном или другим устройством – очевидно, камера содержит радиомодуль.

 

Оптическое распознавание на основе искусственного интеллекта и лазерный проекционный дисплей и работает на передовой платформе Snapdragon от Qualcomm – конкретный чип не называется. В четверг, 9 ноября, Humane намерен раскрыть полную функциональность Ai Pin. Неизвестно, как скоро устройство поступит в продажу после этого.

 

Источник: 9to5google

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 02.10.2023
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Гаджеты на подиуме: камера Humane Ai Pin демонстрируется домом Coperni как модный аксессуар