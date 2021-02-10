Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280

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Дайджест новостей недели

Содержание

Разогрев

Лучший телефон всех времен

Samsung

Galaxy A35, Galaxy A55

Apple

Apple Vision Pro

Xiaomi

BBK & Nothing

Google

Huawei

Moto

AI

Дичь

Здравствуйте, друзья! Никогда не думали, могут ли существовать телефоны, которыми удобнее пользоваться, чем современными смартфонами, с сенсорными экранами и всеми этими иконками, виджетами, жестами? Сложно представить, да? Но если думать, как это может быть? У нас почти есть подсказка – голосовые помощники. Вот представьте, если бы они поумнели раз в 10 и… им ничего не надо было говорить,

Скажем, у вас в кармане телефон (или как оно там будет называться) и вы решили послушать любимый плейлист в Spotify. Что вам нужно для этого делать руками или голосом? Ничего! Просто четко мысленно дать команду. Ну или представить, как вы тыкаете на иконки и меню. До такого, конечно, еще очень далеко, но некоторые шаги уже сделаны.

Компания Илона Маска Neuralink впервые имплантировала человеку свой чип, получивший Telepathy. Своими более тысячи электродов он крепится к отдельным нейронам мозга и считывает с них данные, которые беспроводной связью отправляет в специальное приложение. Начальная цель – восстановить дееспособность парализованных людей, а дальше, по замыслу, такие устройства будут помогать глухим, а слепым видеть.

Ранее Neuralink демонстрировал ролик, как будто обезьяна с чипом играет на компьютере силой мысли. Вот вам и интерфейс взаимодействия с гаджетами. Правда, ждать такого чуда еще долго: реалистично лет 10, со всеми клиническими испытаниями. Но раньше Маск говорил о 20 000 операций до 2030 года… Ну, так Маск, он многое говорит.

Но здесь есть одна проблема. Вставлять что-то в голову – тот еще кринж. А особенно тогда, когда это сделала компания такого безобразного типа, как Илон Маск. Точно не звучит, как то, что будут делать все вокруг. Но технология есть и она будет развиваться, посмотрим за этим.

Немного в истории

Сейчас даже не все припомнят, как управляли телефонами раньше. Думаю, не у всех моих зрителей был кнопочный телефон с клавиатурой, на которую нужно было щелкать три раза, чтобы получить нужную букву. На монохромном экране, меньше того, что в современных умных часах. Но сайт VisualCapitalist опубликовал топ 15 самых продаваемых мобильных телефонов всех времен и у меня для вас сюрприз.

Как вы думаете, какую модель покупали больше всего? Может это какой-нибудь iPhone или Samsung? Вот и нет. Это старенькая кнопочная Nokia 1100! Так, эта бессмертная камень, ставшая мемом, была продана 250 млн раз. А если к ней прибавить преемника, Nokia 1110, вместе это будет почти 500 миллионов телефонов! Никакому смарту такое не снилось.

А уж тут на время картинку с той инфографикой Из сенсорных смартфонов больше всего продаж имели шестые Айфоны с 222 миллионами экземпляров. Более того, в топе вообще нет ни одного Android устройства – только старые Nokia и iPhone и только один кнопочный Samsung E1100. Вот вам и прогресс с новыми интерфейсами. Хотя следует сказать, что на самом деле современные смартфоны просто более схожи между собой и какая-то одна модель не душит всех на рынке годами.

Samsung

А что там у Samsung сейчас? Хвалил я Galaxy S24 Ultra, хвалил, а он, такая зараза, все же не хватает. А именно, у некоторых случается скважина между экраном и корпусом в нижней правой части. Посмотрел я демо образец телефона в магазине – та же история, о которой пишут в интернетах. Хотелось бы, чтобы в Samsung это прокомментировали – ведь это вся защита корпуса накрывается тазом, да еще и экран как бы ни начал отклеиваться. Пока Samsung что-то не скажет, не бросайте ваши ультра в воду или грязи, также не лейте на них кофе.

Об аппарате сказал, но и с софтом тоже интересно. Все эти вещицы с искусственным интеллектом бесплатны только до 2025 года. А что дальше? Samsung врубит счетчик? Вряд ли так просто. Дело в том, что в компании сами не знают, что с этим будут делать. Как говорит руководитель отдела MX Business компании, просто решили не делать пока функции платными – несмотря на то, что их разработка, выполнение и обслуживание стоит денег.

Но, очевидно, постоянно так не будет. Далее он намекает, что, мол, есть разные потребности в искусственном интеллекте. Можно представить, что потом сделают платный и бесплатный вариант функций. А пока подсадят всех пользователей на иглу, чтобы как можно больше людей потом платили дополнительно. Это только предположение, но выглядит как план.

Galaxy A35, Galaxy A55

Из более приятного от Samsung – возможен быстрый запуск новых смартфонов суперпопулярной серии А. Модели Galaxy A35 5G и Galaxy A55 5G на днях прошли сертификацию в Индии. По слухам, младший Galaxy A35 будет иметь более тонкие рамки и избавится, наконец, к позорному каплеобразному вырезу камеры, а процессор получит Exynos 1380, как у A54.

Внезапно Samsung собирается выпустить фитнес-трекер Galaxy Fit 3. Последний подобный трекер Galaxy Fit 2 вышел еще в 2020 году и, мягко говоря, был не очень популярен. Якобы новинка получит некоторые функции "взрослых" часов. Трекер не будет иметь независимого GP, ЭКГ и датчика кровяного давления, но будет иметь оптический пульсометр и контроль уровня кислорода в крови, без которого фактически остались топовые часы. Кстати, недавно такой датчик Apple Watch помог женщине в самолете – ей давали кислород из баллона до прилета, так что это полезная штука.

Как выглядит смартфон будущего от Samsung? Это легко узнать из нового патента. На нем устройство, экран которого скручивается внутрь. В сложенном состоянии эта штучка кажется меньшей, чем обычный складной смартфон. Конечно, это прикольно, но какая сила будет обеспечивать жесткость выдвинутого фрагмента экрана? И вообще, вот прикиньте, вместо того чтобы взять обычный смартфон в руку и посмотреть что там нового в Телеграмме, вам понадобится каждый раз доставать и прятать половинку экрана. Кому это вообще нужно?

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Apple

Как я уже рассказывал, неделю назад Apple анонсировала революционные изменения в своей политике по разработчикам, платежам и посторонним магазинам программ. Они только на первый взгляд, могут казаться прогрессивными. На самом же деле Apple обложила новые способы распространения программ и взимания платежей такими комиссиями, что ничем иным, как плевком в европейский закон о цифровом контенте, это назвать нельзя.

И это говорю вам не я, это говорят Spotify, Epic Games и Microsoft. Сначала глава Epic Тим Суини назвал эти новые правила случаем "злонамеренного соблюдения" с кучей "мусорного собрания" - ну то есть когда кто-то формально вроде бы подчиняется новому закону, а на самом деле делает все так, чтобы реально его никто не соблюдал, да еще и облагает каждый шаг комиссиями. В Spotify это назвали «вымогательством», «полным фарсом» и «мастер-классом по искривлению».

По подсчетам Spotify, если бы она выбрала альтернативные платежи, ей пришлось бы отдавать Apple в 10 раз больше денег. В Microsoft не так сильно подгорело – они назвали новые правила "шагом в неверном направлении" и выразили надежду, что Apple прислушается к критике. Apple?!!! К критике?!!! Но их только законами или судами можно хоть на миллиметр подвинуть. Кстати, где-то так и может произойти в обозримом будущем.

Изменения в политике Apple официально стартуют в марте с обновлением iOS 17.4. А что потом будет? Известный аналитик и специалист по делам Apple Марк Гурман говорит, что iOS 18 может стать наиболее значительным обновлением в истории Айфонов. Прежде всего, это касается модной темы искусственного интеллекта. Представьте только, Siri, которая в целом считается самым тупым из имеющихся голосовых помощников, вдруг начнет общаться с вами не хуже GhatGPT. Такая же возможность будет в текстовом виде у iMessage.

Из других изменений ожидается ощутимое усовершенствование Apple Music и дальнейшее прикосновение Айфонов европейскими законодателями к собственным нормам, например появление поддержки RCS сообщений. Для нас не так важна тема из-за множества мессенджеров, которые заменили SMS, а вот в западных странах тема унификации сообщений достаточно чувствительна. А вообще-то… Марк великий мастер писать большие тексты, где мало нового по существу. Лично я так и не понял, чего такого революционного будет в iOS 18, кроме упомянутого. Что-то на уровне новых фишек Samsung, где-то да.

Apple Vision Pro

Я уже рассказывал о комплектации гарнитуры, дополнительных аксессуарах и сколько все это стоит. А теперь появились первые впечатления пользователей устройства. Говорят, что гарнитура очень удобно фиксируется на голове. Экраны в ней очень качественные, как и сенсоры, очень хорошо отслеживающие руки, но батареи хватает всего на 2-2,5 часа использования.

А вот софт… Маркес Браунли и Нилай Патель из The Verge продемонстрировали разговор с помощью гаджета. Честно, похоже на какой-то китайский ноунейм – как бесплатная ИИ подменяет движения губ, само лицо периодически исчезает, проваливаясь за текстуры.

Упомянем, что и софта под Vision Pro получилось не так много – некоторые крупные компании фактически проигнорировали релиз, а Netflix вообще назвал специальное приложение неважным для пользователей. Да, это не релиз первого Айфона, где можно было просто показать аппарат и все упали. Рынок гарнитур VR уже более-менее сложился, и на нем нужно предлагать что-нибудь кроме качественных дисплеев. Прежде всего, специальный софт и игры.

Еще один забавный момент: несъемный кабель наружной батареи Vision Pro оказался съемным. Его можно получить примерно как лоток SIM-карты у смартфона, с помощью той же иглы. На внутреннем конце провода оказался штекер вроде более широкого Lightning – ну не может Apple без дурацких разъемов. Также стали известны характеристики батареи.

С приложениями для гарнитуры все сложно, а вот для Айфонов и других устройств Apple вышла культовая игра Death Stranding, сразу в версии Director's Cut. Играть в нее можно только с последними мощными процессорами: на iPhone 15 Pro, iPad и Mac с M1 или выше, на iPadOS 17, macOS 13.3 или выше. Игра поддерживает контроллеры PlayStation и Xbox и требует 50 ГБ места на накопителе. Приобретенная игра привязана к аккаунту Apple, играть можно на любом вашем устройстве, сохранение тоже синхронизируется.

Xiaomi

Xiaomi несколько намахала владельцев Redmi Note 12 Pro 4G – им прилетела прошивка HyperOS. на базе Android 13. Насколько известно, все остальные обновившиеся до HyperOS смартфоны получили Android 14. Несмотря на это, обновление все равно добавит настройки экрана блокировки, обновленную галерею и лучшую конфиденциальность данных. В конце концов, телефон, фактически, этакий перевыпуск Redmi Note 10 Pro.

В сеть попала фотография крышки камеры флагмана Xiaomi 14 Ultra с логотипом Leica. кажется телефон получит такое же клмпонирование, что и у предшественника, но с другими объективами. Известные в настоящее время характеристики камер вы видите на экране. Также президент Xiaomi Лу Вэйбин намекнул в соцсети Weibo, что скоро у него будет новый смартфон с очень, очень хорошей камерой. Что бы это означало, интрига наш? Скорее всего, ждать осталось недолго – неофициальные источники говорят о релизе в феврале. Вопрос будет ли глобальная версия новой 14 Ultra пока открыта.

Вместе с фотофлагманом в феврале может выйти еще один смартфон. Неофициальные источники предрекают появление условного Xiaomi Mix Flip или как он там будет называться. Говорят, что сложный телефон получит процессор Snapdragon 8 Gen 3 и поддержку спутниковой связи. Инсайдеры рассказывают о каком-то необычном дизайне телефона, но какой именно – не говорят.

Также приближается возможный релиз Xiaomi Mix Fold 4, который может получить защиту от воды, чтобы не отставать от Samsung Galaxy Fold 5 и облегчить до 250 г. Процессор внутри тоже Snapdragon 8 Gen 3. Но главное в новых слухах – возможность мирового релиза Mix Fold 4. Xiaomi делает довольно симпатичные раскладушки и было бы приятно видеть их на рынке.

BBK

Ну что, дождались? 29 января были официально представлены красавцы Realme 12 Pro и 12 Pro+. Дизайн телефонов действительно очень удачен по сравнению со всем, что получалось у Realme. Стиль напоминает Realme 11 Pro, но реализация кажется гораздо лучше. И в первый раз для серии телефоны получили перископический телеобъектив. Realme 12 Pro работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 1 и стоит от 310 долларов, 12 Pro+ имеет быстрый Snapdragon 7s Gen 2 и продается от 360 долларов. Другие характеристики см. на экране.

В феврале должна получить продолжение любимая многими серия убийц флагманов – ожидается выход Realme GT Neo 6. Информация неофициальна, но о смартфоне известно уже настолько много всего, что сомнений почти нет. Рендеры смартфона несколько отличаются, но скоро все узнаем. Телефон получит чип Snapdragon 8 Gen 2 и будет стоить примерно 280 долларов, другие характеристики таковы. Взлетит ли телефон в Украине, будет зависеть от цены на мировом рынке.

После судебной волокиты из Nokia по патентам на 5G бренд OnePlus возвращается на европейский рынок. Ранее продажи телефонов в некоторых странах временно приостановили суд. OnePlus пришлось изменить процесс разработки и нанять сильных юристов. Возвращение можно было только поздравить, если бы не лошадиные цены на последние смартфоны компании в мире.

Недорогой Nothing Phone (2а), о котором только пошли слухи, был анонсирован на YouTube-канале компании. Nothing показала довольно причудливый дизайн новинки и представила Glyph Developer Kit – инструменты, позволяющие сторонним программам управлять подсветкой. характеристик смартфона не назывались, но некоторые неофициально уже известны. Официальная премьера Phone (2а) состоится в конце февраля на выставке MWC 2024 года.

Google

Смартфоны Pixel на этой неделе обрадовали программными фишками. Вскоре после релиза Samsung Galaxy S24 их функция Circle to Search стала доступна и на Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Напомню, это когда вы видите что-нибудь на экране, обводите его и телефон ищет обведенное в интернете. Опция доступна с 31 января, но ждать обновления прошивки не стоит – функция просто появится на телефоне, как они это делают, я не знаю. Попробуйте, может, уже работает, а вы не догадывались.

Перенос eSIM на другой телефон без необходимости в физической SIM-карте стартовал на Google Pixel 8 в октябре прошлого года и, похоже, стал распространяться на другие смартфоны. Недавно пользователь, настраивавший новенький Galaxy S24 Ultra с помощью инструмента переноса SIM-карт от Samsung, увидел новую опцию.

На втором телефоне появилось окно сканирования QR-кода для переноса SIM на Samsung. Раньше такая функция была, но только между телефонами Galaxy. Объяснение простое – наконец-то Google анонсировала новый инструмент для переноса eSIM-карт для Android. Поэтому эта фишка будет доступна на других устройствах, кроме Pixel и Galaxy.

Google представила первое обновление функций Feature Drop в 2024 году, которое принесет ряд полезных функций Pixel. Наконец-то появится возможность измерять температуру тела с помощью сенсора в Pixel 8 Pro, которая должна была работать еще на старте телефона.

Также Pixel 8 и 8 Pro получат функцию Magic Compose в приложении Messages для создания сообщений в различных стилях с помощью ИИ. Старшие Pixel получат Photomoji в Messages, функции Quick Share для обмена файлами и Audio Switch для автоматического переключения Pixel Buds Pro между устройствами.

Huawei

Думаю ни для кого уже не секрет, как поднявшаяся в последнее время Huawei в Китае. В прошлом году компания вернулась в топ-5 крупнейших производителей смартфонов в стране, после Apple, отдельной сейчас Honor и Vivo. Ей удалось продать почти вполовину больше телефонов, чем в 2022 году. На фоне американских санкций против полупроводниковой отрасли Китая хорошо выстрелил флагман Huawei Mate 60 Pro на собственном процессоре Kirin.

И вот сейчас Huawei готовится развить успех с новым флагманом Mate 70, изображения и некоторые характеристики которого появились в сети. О телефоне известно не так много: он получит сыпь собственного производства компании, несколько вариантов размера экрана и камеру с сенсором IMX 989 и сменной диафрагмой. Но главная фишка HarmonyOS Next с функциями ИИ – прощай, Android. Учитывая настроения в Китае, Huawei еще и лидерство может вернуть.

Прямо сейчас Huawei готовит монстр фото P70 Art с тремя камерами 50 МП. Смартфон получит процессор Kirin 9000S – тот же, что и у Mate 60. Характеристики камер вы видите на экране, они действительно крутые.

В планах Huawei также выпуск нового складного смартфона Компания уже имеет две складные модели – P50 Pocket и Pocket S, но инсайдеры говорят, что речь идет о совершенно новом телефоне с кодовым названием LEM. Подробностей пока совсем нет, но аппарат ожидается уже в феврале.

Motorola

Motorola тоже разрабатывает новый складной смартфон, но такой, какого еще мир не видел. Новый патент демонстрирует несколько удивительное и даже не оскорбление можно понять, как это работает. Экран не только разлагается, но и раздвигается – смотрите сами. Вроде бы его дисплей может расширяться почти в четыре раза по сравнению со сложенным компактным положением.

И здесь вопросов поменьше, чем к Самсунгу в начале выпуска – экран и без раздвижения достаточно велик для комфортного использования. Очень хотелось бы подержать такое чудо в руках, но, как и со многими концептами, у него интересный шанс никогда не появиться.

Прощай нокиа.. Привет hmd

Когда-то все кончается. на этой неделе официально закончились смартфоны Nokia. Все больше не будет – HMD Global отныне будет выпускать смартфоны под собственным брендом HMD. Относительно обычных телефонов ситуация не совсем ясна – похоже, они все-таки будут выходить.

Остаток смартфонов Nokia компания будет продавать со скидками, пока они не закончатся. Первый смартфон HMD должен появиться в ближайшее время. А я на этом заканчиваю новости о смартфонах и перехожу в другие, не менее интересные.

Хотя нет, одна новость все же некоторым образом может относиться к смартфонам. Швейцарские исследователи разработали технологию подзарядки устройств… звуками. При этом устройство может заряжаться только от отдельного звука или тона. Электричество генерируется благодаря вибрации. Мощность слишком мала и этот способ скорее подходит для питания и срабатывания датчиков. Но представьте, разговариваете ли вы по телефону, и чем чаще вы это делаете, тем больше у него заряда. Я не отказался бы.

Новости ШИ

Похоже, восстание машин и сплошная безработица из-за искусственного интеллекта отменены, можно выдохнуть. Американские ученые исследовали тему и заключили, что в большинстве случаев труд человека дешевле использования искусственного интеллекта. И догадайтесь, кого у нас это не касается? Да, именно тех, чей труд очень дорог, а задачи такие, с частью которых ИИ хорошо справляются уже сейчас – программисты!

Если искусственный интеллект и будет вытеснять людей, он будет делать это очень медленно. Да, во многих случаях человека эксплуатировать дешевле, чем слишком разумные и энергозатратные технологии. Но не следует забывать, что уже сейчас из-за использования ИИ компании иногда увольняют тысячи работников.

Искусственный интеллект способен не только отобрать работу, но и поставить человека в очень неловкое положение. На этой неделе фейковые обнаженные фото самой популярной в США певицы Тейлор Свифт буквально поставили на уши всех, даже Белый дом выразил обеспокоенность. На эту тему высказался и профсоюз актеров, и глава Майкрософт Сатья Наделла, и вообще все кому не лень. В качестве решения проблемы рассматривают запрет порно-дипфейков или даже полный запрет любых сгенерированных изображений реальных людей без их согласия. То, какое решение примут американцы, может повлиять на весь мир

А еще искусственный интеллект очень любит разболтать всем чужие секреты. Раньше уже были случаи, когда ChatGPT "сливал" конфиденциальную информацию, но на этой неделе его как прорвало. Один из пользователей заметил в истории собственных диалогов с ChatGPT записи, которых раньше не было. У них чего только не случалось: имена пользователей и пароли, куски программного кода, названия презентации, данные неопубликованного научного труда. Проще говоря, когда кто-то вводит конфиденциальные данные в чат, они могут оказаться где угодно. Потому лучше такого не делать.

Дичь

Вот мы здесь говорили об управлении гаджетов телепатией, о новых смартфонах и искусственных интеллектах. А вот в Японии только со следующего года упраздняют обязательное использование дискет для электронной отчетности и передачи данных государственным учреждениям.

Да, они все еще бегают с дискетками! Но в других странах выросли поколения, которые их вообще никогда не видели! И отменить дискеты не так-то просто – более 1900 различных нормативных актов требуют их использования в разных учреждениях. И еще хорошо, дискета хотя бы мала и не тяжела, а если бы носителями информации были глиняные таблички? Но я верю, что у отважных японцев получится избавиться от этого зла.

В Германии тоже любопытно. Там одна из железнодорожных компаний разместила вакансию специалиста по MS-DOS и Windows 3.11. Работник должен администрировать мощные компьютеры с процессорами 166 МГц и колоссальными 8 МБ оперативной памяти. Судя по всему, его нашли, потому что вакансию убрали. В обсуждениях на форумах оказалось, что речь идет о дисплеях машиниста во многих поездах, отображающих важную информацию. И что подобные системы будут использовать до 2030 года или даже позже. Но если работает – зачем что-то менять?

А еще технологии помогают читерить в компьютерных играх. Существует такая штука, как радар-хак. Это когда у вас на втором мониторе выводится читерская карта, где обозначены все игроки, чтобы их легко найти или убежать от них. В играх крайне тяжело "сжечь" такого читера по поведению. И вот представьте, что однажды на киберспортивных соревнованиях появляется команда, где все в очках. Хотя раньше никто не страдал от плохого зрения. Да, оказалось, что это не просто очки, а гарнитуры дополненной реальности, которые показывают читерам ту же карту. и этот фокус возможен с любой такой гарнитурой.

Благодарю вас за прочтение данной статьи, к следующему выпуску, желаю вам больше современных технологий, меньше читеров и дискет!

А тот, кто не любит читать – может посмотреть этот обзор на YouTube –