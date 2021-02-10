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Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280

04.02.2024 1103 0

Дайджест новостей недели

 

Содержание

Разогрев

Лучший телефон всех времен

Samsung

Galaxy A35, Galaxy A55

Apple

Apple Vision Pro

Xiaomi

BBK & Nothing

Google

Huawei

Moto

AI
Дичь

 

 

Здравствуйте, друзья! Никогда не думали, могут ли существовать телефоны, которыми удобнее пользоваться, чем современными смартфонами, с сенсорными экранами и всеми этими иконками, виджетами, жестами? Сложно представить, да? Но если думать, как это может быть? У нас почти есть подсказка – голосовые помощники. Вот представьте, если бы они поумнели раз в 10 и… им ничего не надо было говорить,

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 1

 

Скажем, у вас в кармане телефон (или как оно там будет называться) и вы решили послушать любимый плейлист в Spotify. Что вам нужно для этого делать руками или голосом? Ничего! Просто четко мысленно дать команду. Ну или представить, как вы тыкаете на иконки и меню. До такого, конечно, еще очень далеко, но некоторые шаги уже сделаны.

 

Компания Илона Маска Neuralink впервые имплантировала человеку свой чип, получивший Telepathy. Своими более тысячи электродов он крепится к отдельным нейронам мозга и считывает с них данные, которые беспроводной связью отправляет в специальное приложение. Начальная цель – восстановить дееспособность парализованных людей, а дальше, по замыслу, такие устройства будут помогать глухим, а слепым видеть.

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 2

 

Ранее Neuralink демонстрировал ролик, как будто обезьяна с чипом играет на компьютере силой мысли. Вот вам и интерфейс взаимодействия с гаджетами. Правда, ждать такого чуда еще долго: реалистично лет 10, со всеми клиническими испытаниями. Но раньше Маск говорил о 20 000 операций до 2030 года… Ну, так Маск, он многое говорит.

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 3

 

Но здесь есть одна проблема. Вставлять что-то в голову – тот еще кринж. А особенно тогда, когда это сделала компания такого безобразного типа, как Илон Маск. Точно не звучит, как то, что будут делать все вокруг. Но технология есть и она будет развиваться, посмотрим за этим.

 

Немного в истории

 

Сейчас даже не все припомнят, как управляли телефонами раньше. Думаю, не у всех моих зрителей был кнопочный телефон с клавиатурой, на которую нужно было щелкать три раза, чтобы получить нужную букву. На монохромном экране, меньше того, что в современных умных часах. Но сайт VisualCapitalist опубликовал топ 15 самых продаваемых мобильных телефонов всех времен и у меня для вас сюрприз.

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 4

 

Как вы думаете, какую модель покупали больше всего? Может это какой-нибудь iPhone или Samsung? Вот и нет. Это старенькая кнопочная Nokia 1100! Так, эта бессмертная камень, ставшая мемом, была продана 250 млн раз. А если к ней прибавить преемника, Nokia 1110, вместе это будет почти 500 миллионов телефонов! Никакому смарту такое не снилось.

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 5

 

А уж тут на время картинку с той инфографикой Из сенсорных смартфонов больше всего продаж имели шестые Айфоны с 222 миллионами экземпляров. Более того, в топе вообще нет ни одного Android устройства – только старые Nokia и iPhone и только один кнопочный Samsung E1100. Вот вам и прогресс с новыми интерфейсами. Хотя следует сказать, что на самом деле современные смартфоны просто более схожи между собой и какая-то одна модель не душит всех на рынке годами.

 

Samsung

 

А что там у Samsung сейчас? Хвалил я Galaxy S24 Ultra, хвалил, а он, такая зараза, все же не хватает. А именно, у некоторых случается скважина между экраном и корпусом в нижней правой части. Посмотрел я демо образец телефона в магазине – та же история, о которой пишут в интернетах. Хотелось бы, чтобы в Samsung это прокомментировали – ведь это вся защита корпуса накрывается тазом, да еще и экран как бы ни начал отклеиваться. Пока Samsung что-то не скажет, не бросайте ваши ультра в воду или грязи, также не лейте на них кофе.

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 6

 

Об аппарате сказал, но и с софтом тоже интересно. Все эти вещицы с искусственным интеллектом бесплатны только до 2025 года. А что дальше? Samsung врубит счетчик? Вряд ли так просто. Дело в том, что в компании сами не знают, что с этим будут делать. Как говорит руководитель отдела MX Business компании, просто решили не делать пока функции платными – несмотря на то, что их разработка, выполнение и обслуживание стоит денег.

 

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 7

 

Но, очевидно, постоянно так не будет. Далее он намекает, что, мол, есть разные потребности в искусственном интеллекте. Можно представить, что потом сделают платный и бесплатный вариант функций. А пока подсадят всех пользователей на иглу, чтобы как можно больше людей потом платили дополнительно. Это только предположение, но выглядит как план.

 

Galaxy A35, Galaxy A55

 

Из более приятного от Samsung – возможен быстрый запуск новых смартфонов суперпопулярной серии А. Модели Galaxy A35 5G и Galaxy A55 5G на днях прошли сертификацию в Индии. По слухам, младший Galaxy A35 будет иметь более тонкие рамки и избавится, наконец, к позорному каплеобразному вырезу камеры, а процессор получит Exynos 1380, как у A54.

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 8

 

Внезапно Samsung собирается выпустить фитнес-трекер Galaxy Fit 3. Последний подобный трекер Galaxy Fit 2 вышел еще в 2020 году и, мягко говоря, был не очень популярен. Якобы новинка получит некоторые функции "взрослых" часов. Трекер не будет иметь независимого GP, ЭКГ и датчика кровяного давления, но будет иметь оптический пульсометр и контроль уровня кислорода в крови, без которого фактически остались топовые часы. Кстати, недавно такой датчик Apple Watch помог женщине в самолете – ей давали кислород из баллона до прилета, так что это полезная штука.

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 9

 

Как выглядит смартфон будущего от Samsung? Это легко узнать из нового патента. На нем устройство, экран которого скручивается внутрь. В сложенном состоянии эта штучка кажется меньшей, чем обычный складной смартфон. Конечно, это прикольно, но какая сила будет обеспечивать жесткость выдвинутого фрагмента экрана? И вообще, вот прикиньте, вместо того чтобы взять обычный смартфон в руку и посмотреть что там нового в Телеграмме, вам понадобится каждый раз доставать и прятать половинку экрана. Кому это вообще нужно?

изображение

 

Apple

 

Как я уже рассказывал, неделю назад Apple анонсировала революционные изменения в своей политике по разработчикам, платежам и посторонним магазинам программ. Они только на первый взгляд, могут казаться прогрессивными. На самом же деле Apple обложила новые способы распространения программ и взимания платежей такими комиссиями, что ничем иным, как плевком в европейский закон о цифровом контенте, это назвать нельзя.

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 10

 

И это говорю вам не я, это говорят Spotify, Epic Games и Microsoft. Сначала глава Epic Тим Суини назвал эти новые правила случаем "злонамеренного соблюдения" с кучей "мусорного собрания" - ну то есть когда кто-то формально вроде бы подчиняется новому закону, а на самом деле делает все так, чтобы реально его никто не соблюдал, да еще и облагает каждый шаг комиссиями. В Spotify это назвали «вымогательством», «полным фарсом» и «мастер-классом по искривлению».

 

По подсчетам Spotify, если бы она выбрала альтернативные платежи, ей пришлось бы отдавать Apple в 10 раз больше денег. В Microsoft не так сильно подгорело – они назвали новые правила "шагом в неверном направлении" и выразили надежду, что Apple прислушается к критике. Apple?!!! К критике?!!! Но их только законами или судами можно хоть на миллиметр подвинуть. Кстати, где-то так и может произойти в обозримом будущем.

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 11

 

Изменения в политике Apple официально стартуют в марте с обновлением iOS 17.4. А что потом будет? Известный аналитик и специалист по делам Apple Марк Гурман говорит, что iOS 18 может стать наиболее значительным обновлением в истории Айфонов. Прежде всего, это касается модной темы искусственного интеллекта. Представьте только, Siri, которая в целом считается самым тупым из имеющихся голосовых помощников, вдруг начнет общаться с вами не хуже GhatGPT. Такая же возможность будет в текстовом виде у iMessage.

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 12

 

Из других изменений ожидается ощутимое усовершенствование Apple Music и дальнейшее прикосновение Айфонов европейскими законодателями к собственным нормам, например появление поддержки RCS сообщений. Для нас не так важна тема из-за множества мессенджеров, которые заменили SMS, а вот в западных странах тема унификации сообщений достаточно чувствительна. А вообще-то… Марк великий мастер писать большие тексты, где мало нового по существу. Лично я так и не понял, чего такого революционного будет в iOS 18, кроме упомянутого. Что-то на уровне новых фишек Samsung, где-то да.

 

Apple Vision Pro

 

Я уже рассказывал о комплектации гарнитуры, дополнительных аксессуарах и сколько все это стоит. А теперь появились первые впечатления пользователей устройства. Говорят, что гарнитура очень удобно фиксируется на голове. Экраны в ней очень качественные, как и сенсоры, очень хорошо отслеживающие руки, но батареи хватает всего на 2-2,5 часа использования.

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 13

 

А вот софт… Маркес Браунли и Нилай Патель из The Verge продемонстрировали разговор с помощью гаджета. Честно, похоже на какой-то китайский ноунейм – как бесплатная ИИ подменяет движения губ, само лицо периодически исчезает, проваливаясь за текстуры.

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 14

 

Упомянем, что и софта под Vision Pro получилось не так много – некоторые крупные компании фактически проигнорировали релиз, а Netflix вообще назвал специальное приложение неважным для пользователей. Да, это не релиз первого Айфона, где можно было просто показать аппарат и все упали. Рынок гарнитур VR уже более-менее сложился, и на нем нужно предлагать что-нибудь кроме качественных дисплеев. Прежде всего, специальный софт и игры.

 

Еще один забавный момент: несъемный кабель наружной батареи Vision Pro оказался съемным. Его можно получить примерно как лоток SIM-карты у смартфона, с помощью той же иглы. На внутреннем конце провода оказался штекер вроде более широкого Lightning – ну не может Apple без дурацких разъемов. Также стали известны характеристики батареи.

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 15

 

С приложениями для гарнитуры все сложно, а вот для Айфонов и других устройств Apple вышла культовая игра Death Stranding, сразу в версии Director's Cut. Играть в нее можно только с последними мощными процессорами: на iPhone 15 Pro, iPad и Mac с M1 или выше, на iPadOS 17, macOS 13.3 или выше. Игра поддерживает контроллеры PlayStation и Xbox и требует 50 ГБ места на накопителе. Приобретенная игра привязана к аккаунту Apple, играть можно на любом вашем устройстве, сохранение тоже синхронизируется.

 

Xiaomi

 

Xiaomi несколько намахала владельцев Redmi Note 12 Pro 4G – им прилетела прошивка HyperOS. на базе Android 13. Насколько известно, все остальные обновившиеся до HyperOS смартфоны получили Android 14. Несмотря на это, обновление все равно добавит настройки экрана блокировки, обновленную галерею и лучшую конфиденциальность данных. В конце концов, телефон, фактически, этакий перевыпуск Redmi Note 10 Pro.

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 16

 

В сеть попала фотография крышки камеры флагмана Xiaomi 14 Ultra с логотипом Leica. кажется телефон получит такое же клмпонирование, что и у предшественника, но с другими объективами. Известные в настоящее время характеристики камер вы видите на экране. Также президент Xiaomi Лу Вэйбин намекнул в соцсети Weibo, что скоро у него будет новый смартфон с очень, очень хорошей камерой. Что бы это означало, интрига наш? Скорее всего, ждать осталось недолго – неофициальные источники говорят о релизе в феврале. Вопрос будет ли глобальная версия новой 14 Ultra пока открыта.

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 17

 

Вместе с фотофлагманом в феврале может выйти еще один смартфон. Неофициальные источники предрекают появление условного Xiaomi Mix Flip или как он там будет называться. Говорят, что сложный телефон получит процессор Snapdragon 8 Gen 3 и поддержку спутниковой связи. Инсайдеры рассказывают о каком-то необычном дизайне телефона, но какой именно – не говорят.

 

Также приближается возможный релиз Xiaomi Mix Fold 4, который может получить защиту от воды, чтобы не отставать от Samsung Galaxy Fold 5 и облегчить до 250 г. Процессор внутри тоже Snapdragon 8 Gen 3. Но главное в новых слухах – возможность мирового релиза Mix Fold 4. Xiaomi делает довольно симпатичные раскладушки и было бы приятно видеть их на рынке.

 

BBK

 

Ну что, дождались? 29 января были официально представлены красавцы Realme 12 Pro и 12 Pro+. Дизайн телефонов действительно очень удачен по сравнению со всем, что получалось у Realme. Стиль напоминает Realme 11 Pro, но реализация кажется гораздо лучше. И в первый раз для серии телефоны получили перископический телеобъектив. Realme 12 Pro работает на процессоре Snapdragon 6 Gen 1 и стоит от 310 долларов, 12 Pro+ имеет быстрый Snapdragon 7s Gen 2 и продается от 360 долларов. Другие характеристики см. на экране.

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 18

 

В феврале должна получить продолжение любимая многими серия убийц флагманов – ожидается выход Realme GT Neo 6. Информация неофициальна, но о смартфоне известно уже настолько много всего, что сомнений почти нет. Рендеры смартфона несколько отличаются, но скоро все узнаем. Телефон получит чип Snapdragon 8 Gen 2 и будет стоить примерно 280 долларов, другие характеристики таковы. Взлетит ли телефон в Украине, будет зависеть от цены на мировом рынке.

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 19

 

После судебной волокиты из Nokia по патентам на 5G бренд OnePlus возвращается на европейский рынок. Ранее продажи телефонов в некоторых странах временно приостановили суд. OnePlus пришлось изменить процесс разработки и нанять сильных юристов. Возвращение можно было только поздравить, если бы не лошадиные цены на последние смартфоны компании в мире.

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 20

 

Недорогой Nothing Phone (2а), о котором только пошли слухи, был анонсирован на YouTube-канале компании. Nothing показала довольно причудливый дизайн новинки и представила Glyph Developer Kit – инструменты, позволяющие сторонним программам управлять подсветкой. характеристик смартфона не назывались, но некоторые неофициально уже известны. Официальная премьера Phone (2а) состоится в конце февраля на выставке MWC 2024 года.

 

Google

 

Смартфоны Pixel на этой неделе обрадовали программными фишками. Вскоре после релиза Samsung Galaxy S24 их функция Circle to Search стала доступна и на Pixel 8 и Pixel 8 Pro. Напомню, это когда вы видите что-нибудь на экране, обводите его и телефон ищет обведенное в интернете. Опция доступна с 31 января, но ждать обновления прошивки не стоит – функция просто появится на телефоне, как они это делают, я не знаю. Попробуйте, может, уже работает, а вы не догадывались.

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 21

 

Перенос eSIM на другой телефон без необходимости в физической SIM-карте стартовал на Google Pixel 8 в октябре прошлого года и, похоже, стал распространяться на другие смартфоны. Недавно пользователь, настраивавший новенький Galaxy S24 Ultra с помощью инструмента переноса SIM-карт от Samsung, увидел новую опцию.

 

На втором телефоне появилось окно сканирования QR-кода для переноса SIM на Samsung. Раньше такая функция была, но только между телефонами Galaxy. Объяснение простое – наконец-то Google анонсировала новый инструмент для переноса eSIM-карт для Android. Поэтому эта фишка будет доступна на других устройствах, кроме Pixel и Galaxy.

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 22

 

Google представила первое обновление функций Feature Drop в 2024 году, которое принесет ряд полезных функций Pixel. Наконец-то появится возможность измерять температуру тела с помощью сенсора в Pixel 8 Pro, которая должна была работать еще на старте телефона.

 

Также Pixel 8 и 8 Pro получат функцию Magic Compose в приложении Messages для создания сообщений в различных стилях с помощью ИИ. Старшие Pixel получат Photomoji в Messages, функции Quick Share для обмена файлами и Audio Switch для автоматического переключения Pixel Buds Pro между устройствами.

 

Huawei

 

Думаю ни для кого уже не секрет, как поднявшаяся в последнее время Huawei в Китае. В прошлом году компания вернулась в топ-5 крупнейших производителей смартфонов в стране, после Apple, отдельной сейчас Honor и Vivo. Ей удалось продать почти вполовину больше телефонов, чем в 2022 году. На фоне американских санкций против полупроводниковой отрасли Китая хорошо выстрелил флагман Huawei Mate 60 Pro на собственном процессоре Kirin.

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 23

 

И вот сейчас Huawei готовится развить успех с новым флагманом Mate 70, изображения и некоторые характеристики которого появились в сети. О телефоне известно не так много: он получит сыпь собственного производства компании, несколько вариантов размера экрана и камеру с сенсором IMX 989 и сменной диафрагмой. Но главная фишка HarmonyOS Next с функциями ИИ – прощай, Android. Учитывая настроения в Китае, Huawei еще и лидерство может вернуть.

 

Прямо сейчас Huawei готовит монстр фото P70 Art с тремя камерами 50 МП. Смартфон получит процессор Kirin 9000S – тот же, что и у Mate 60. Характеристики камер вы видите на экране, они действительно крутые.

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 24

 

В планах Huawei также выпуск нового складного смартфона Компания уже имеет две складные модели – P50 Pocket и Pocket S, но инсайдеры говорят, что речь идет о совершенно новом телефоне с кодовым названием LEM. Подробностей пока совсем нет, но аппарат ожидается уже в феврале.

 

Motorola

 

Motorola тоже разрабатывает новый складной смартфон, но такой, какого еще мир не видел. Новый патент демонстрирует несколько удивительное и даже не оскорбление можно понять, как это работает. Экран не только разлагается, но и раздвигается – смотрите сами. Вроде бы его дисплей может расширяться почти в четыре раза по сравнению со сложенным компактным положением.

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 25

 

И здесь вопросов поменьше, чем к Самсунгу в начале выпуска – экран и без раздвижения достаточно велик для комфортного использования. Очень хотелось бы подержать такое чудо в руках, но, как и со многими концептами, у него интересный шанс никогда не появиться.

 

Прощай нокиа.. Привет hmd

Когда-то все кончается. на этой неделе официально закончились смартфоны Nokia. Все больше не будет – HMD Global отныне будет выпускать смартфоны под собственным брендом HMD. Относительно обычных телефонов ситуация не совсем ясна – похоже, они все-таки будут выходить.

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 26

 

Остаток смартфонов Nokia компания будет продавать со скидками, пока они не закончатся. Первый смартфон HMD должен появиться в ближайшее время. А я на этом заканчиваю новости о смартфонах и перехожу в другие, не менее интересные.

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 27

 

Хотя нет, одна новость все же некоторым образом может относиться к смартфонам. Швейцарские исследователи разработали технологию подзарядки устройств… звуками. При этом устройство может заряжаться только от отдельного звука или тона. Электричество генерируется благодаря вибрации. Мощность слишком мала и этот способ скорее подходит для питания и срабатывания датчиков. Но представьте, разговариваете ли вы по телефону, и чем чаще вы это делаете, тем больше у него заряда. Я не отказался бы.

 

Новости ШИ

Похоже, восстание машин и сплошная безработица из-за искусственного интеллекта отменены, можно выдохнуть. Американские ученые исследовали тему и заключили, что в большинстве случаев труд человека дешевле использования искусственного интеллекта. И догадайтесь, кого у нас это не касается? Да, именно тех, чей труд очень дорог, а задачи такие, с частью которых ИИ хорошо справляются уже сейчас – программисты!

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 28

 

Если искусственный интеллект и будет вытеснять людей, он будет делать это очень медленно. Да, во многих случаях человека эксплуатировать дешевле, чем слишком разумные и энергозатратные технологии. Но не следует забывать, что уже сейчас из-за использования ИИ компании иногда увольняют тысячи работников.

 

Искусственный интеллект способен не только отобрать работу, но и поставить человека в очень неловкое положение. На этой неделе фейковые обнаженные фото самой популярной в США певицы Тейлор Свифт буквально поставили на уши всех, даже Белый дом выразил обеспокоенность. На эту тему высказался и профсоюз актеров, и глава Майкрософт Сатья Наделла, и вообще все кому не лень. В качестве решения проблемы рассматривают запрет порно-дипфейков или даже полный запрет любых сгенерированных изображений реальных людей без их согласия. То, какое решение примут американцы, может повлиять на весь мир

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 29

 

А еще искусственный интеллект очень любит разболтать всем чужие секреты. Раньше уже были случаи, когда ChatGPT "сливал" конфиденциальную информацию, но на этой неделе его как прорвало. Один из пользователей заметил в истории собственных диалогов с ChatGPT записи, которых раньше не было. У них чего только не случалось: имена пользователей и пароли, куски программного кода, названия презентации, данные неопубликованного научного труда. Проще говоря, когда кто-то вводит конфиденциальные данные в чат, они могут оказаться где угодно. Потому лучше такого не делать.

 

 

Дичь

Вот мы здесь говорили об управлении гаджетов телепатией, о новых смартфонах и искусственных интеллектах. А вот в Японии только со следующего года упраздняют обязательное использование дискет для электронной отчетности и передачи данных государственным учреждениям.

 

Да, они все еще бегают с дискетками! Но в других странах выросли поколения, которые их вообще никогда не видели! И отменить дискеты не так-то просто – более 1900 различных нормативных актов требуют их использования в разных учреждениях. И еще хорошо, дискета хотя бы мала и не тяжела, а если бы носителями информации были глиняные таблички? Но я верю, что у отважных японцев получится избавиться от этого зла.

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 30

 

В Германии тоже любопытно. Там одна из железнодорожных компаний разместила вакансию специалиста по MS-DOS и Windows 3.11. Работник должен администрировать мощные компьютеры с процессорами 166 МГц и колоссальными 8 МБ оперативной памяти. Судя по всему, его нашли, потому что вакансию убрали. В обсуждениях на форумах оказалось, что речь идет о дисплеях машиниста во многих поездах, отображающих важную информацию. И что подобные системы будут использовать до 2030 года или даже позже. Но если работает – зачем что-то менять?

 

Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280 – фото 31

 

А еще технологии помогают читерить в компьютерных играх. Существует такая штука, как радар-хак. Это когда у вас на втором мониторе выводится читерская карта, где обозначены все игроки, чтобы их легко найти или убежать от них. В играх крайне тяжело "сжечь" такого читера по поведению. И вот представьте, что однажды на киберспортивных соревнованиях появляется команда, где все в очках. Хотя раньше никто не страдал от плохого зрения. Да, оказалось, что это не просто очки, а гарнитуры дополненной реальности, которые показывают читерам ту же карту. и этот фокус возможен с любой такой гарнитурой.

 

Благодарю вас за прочтение данной статьи, к следующему выпуску, желаю вам больше современных технологий, меньше читеров и дискет!

 

А тот, кто не любит читать – может посмотреть этот обзор на YouTube –

Автор: Andrii Shypta Дата публикации: 04.02.2024
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Galaxy A55 вернет Samsung на Олимп. iOS 18 – iPhone будет не узнать, а Realme GT Neo 6 будет почти флагманом за $280