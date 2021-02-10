Galaxy M55 – ЭТО РЕВОЛЮЦИЯ! iPhone 16 Pro БЕСПЕРЕЖНЫЕ РАМКИ! Xiaomi 14 Lite СТАНЕТ ХИТОМ

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Еженедельный дайджест

Здравствуйте, друзья! На прошлой неделе нам снова пришлось упомянуть о павербанках – но это не помешало нам сделать еженедельный дайджест технологий.

Компания Нейралинк (Илона Маска) показала видео с первым пациентом, играющим в игры силой мысли с помощью мозгового чипа. А чип для обновления зрения уже тестируют на обезьянах. Надеемся, что животные не пострадали.

Sony решила серьезно прокачать свою игровую приставку выпустив PlayStation 5 Pro. Новая ревизия получит тройную производительность по сравнению с оригинальной PS5 - 30 терафлопс вместо 10 и в 4 раза лучшую поддержку трассировки лучей. Это позволит реализовать настоящее 4К с частотой 60 кадров в секунду даже в самых требовательных играх. Приставка также будет иметь встроенную технологию апскейлинга типа DLSS от Nvidia. Анонс и релиз PlayStation 5 Pro ожидается ближе к концу 2023 года.

Samsung и apple

Samsung Galaxy M55 получит те же характеристики, что и A55, но с более мощным чипом Snapdragon 7 Gen 1 и более низкой ориентировочной ценой около $300. Главными преимуществами также станут больший дисплей, меньший вес благодаря пластиковому корпусу и 45Вт зарядки. По столь привлекательной цене с современным железом, новинка быстро обретет популярность среди любителей бренда. Кстати, в iPhone 17 Pro планируют установить такое же стекло, как и у Galaxy S24 Ultra. Ну, потому что до выхода iPhone 16 Pro скопировать не успевают. Но это не ключевое, что на этой неделе пришло из новостей от Купертиновцев.

У Apple разгорелся очередной скандал из-за обвинений в монополизме на рынке от Министерства юстиции США. Кроме ограничения функциональности посторонних приложений, блокировки NFC и облачного гейминга, компания обвинилась в содействии буллинга детей с Android через другой цвет сообщений в iMessage. Впрочем, до этого еще далеко, а в ближайшее время в iPhone 16 Pro ожидается только одно, но существенное обновление – еще более тонкие рамки вокруг экрана. Утечка от корейских поставщиков утверждает, что Apple тестирует новую технологию производства дисплеев BRS, которая позволит свести рамки почти к невидимости.

Oneplus и xiaomi

OnePlus Ace 3 (который глобально выйдет как Nord 4) с новым чипом Snapdragon 7+ Gen 3 поразил неплохими характеристиками за $280, но и дизайном с непонятным решением свечения кольцевой вспышки. Вместо полной подсветки кольца, ярко светится лишь маленький участок сверху, который выглядит просто ужасно. Возможно, этот косяк будет исправлен обновлением, но для перфекционистов он испортит все впечатления от хорошей железной начинки.

Xiaomi впервые сделала достойную облегченную версию своего флагмана в виде Civi 4 Pro для китайского рынка. В отличие от посредственных предшественников, новинка получила мощный чип Snapdragon 8 Gen 3, едва уступающий топовым процессорам. Также смартфон имеет хороший набор камер и относительно компактный размер. Единственным недостатком может стать дизайн с большой круглой шайбой для модулей основной камеры, который не всем придется по вкусу. Но, в общем, Civi 4 Pro является привлекательной альтернативой стандартным моделям линейки Xiaomi 14, если будет иметь адекватную цену. Кстати, вполне возможно, что это будущий Xiaomi 14 Lite, как было и в прошлые годы.

Также вы узнаете больше об этих устройствах, а также об устройстве от укусов насекомых Heat It Pro, странные идеи выращивать питонов вместо скота и историю британца, которого "ограбил" вор, тративший меньше жены в нашей расширенной видеоверсии еженедельного дайджеста: