Galaxy Note 21 FE. Качественные рендеры от авторитетного инсайдера

711

Делимся с вами свежими изображениями возможной модели Galaxy Note 21 FE﻿

Напоминаем, что неясным остается вопрос с продолжением линейки Galaxy Note.

В последнее время у нас есть стойкие инсайдерские сообщения о том, что Samsung прекращает выпуск флагманов со встроенным стилусом.

Параллельно витают слухи о том, что, даже при прекращении выпуска, нас всё равно ждёт последний аппарат в этой линейке – Galaxy Note 21 FE (или Galaxy Note 20 FE). Приставка «Fan Edition» скорее всего, может означать логическое продолжение смартфонов, которые уже есть на рынке. Ждать чего-то нового не стоит.

Один итальянский дизайнер (Джузеппе Спинелли)﻿, основываясь на всех слухах и утечках, решил изобразить этот смартфон на своих рендерах. Вашему вниманию качественные изображения «на тему» Galaxy Note 21 FE.

Интересно, что в общем, дизайнер представил нам идею смартфона Galaxy S21 Ultra, но со встроенным в корпус стилусом. Мы чётко видим знакомый нам блок камер и общий дизайн серии S21. Выглядит довольно интересно, особенно в белом исполнении.

Если это будет последний аппарата в серии Galaxy Note, то особых обновлений в характеристиках ждать, тоже не стоит. Максимум, что мы можем увидеть – прошлогодние Exynos 990 и Snapdragon 865. Дисплей может быть 6,5-дюймов, а аккумулятор ёмкостью примерно в 4000 мАч. Логично, что при выходе в 2021 году нам стоит ожидать новой One UI 3.1 на Android 11.

Читать также: Просочилась информация о будущем Samsung Galaxy S21 FE

Остаётся только ждать официальных подтверждений или опровержений, в отношении всей линейки Galaxy Note. Тема пока открыта.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

Источнки: letsgodigital.org