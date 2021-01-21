История линейки Samsung Galaxy Note завершена

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В пользу того, что серию Galaxy Note 20 прикрыли высказался известный и авторитетный инсайдер, чьи слова не стоит игнорировать

В этом году линейка Galaxy Note должна была отметить 10-летний юбилей с момента своего появления, но, похоже, в штабе Samsung открывать бутылку шампанского по этому поводу не станут. Пришла очередная информация, что Galaxy Note 20 стал последним смартфоном в этой серии. Отныне она закрыта.

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Похороны серии Galaxy Note происходят строго по расписанию и практически все последние годы мы слышим, что Samsung приняла решение похоронить культовую линейку. Но этого так и не случалось. Очередную новость об отмене выпуска устройств в ее рамках слил сетевой информатор Ice Universe.

У него солидный послужной список сливов о новых продуктах Samsung, и он пользуется славой достоверного источника, на который ссылаются и ему доверяют. На этот раз на своей странице в Twitter он выложил пост со скриншотом из фильма, который однозначно указывает, что линейке Galaxy Note пришел конец.

Подтверждением того, что Samsung прикроет серию фаблетов с поддержкой стилуса. стал и тот факт, что Galaxy S21 Ultra получил поддержку электронного пера. Тем самым компания предложила альтернативу и попыталась угодить тем, кто все еще не представляет себе комфорт работы со смартфоном без стилуса.

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Тем не менее, сама Samsung пока хранит молчание и не дала официальный комментарий на эту тему.

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Источник: twitter