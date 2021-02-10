Просочилась информация о будущем Samsung Galaxy S21 FE

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Делимся утечками о будущем Samsung Galaxy S21 FE

Год назад компания Samsung представила нам Galaxy S20 FE, который многие называли экспериментом. Было интересно узнать насколько удешевленный Galaxy S20 FE будет соответствовать этому «званию». Кажется у Samsung получилось, и упрощенный Galaxy S20 FE занял своё место на рынке.

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Стало известно, что Samsung решила продолжить эту линейку и нас в ближайшем будущем ожидает новый Samsung Galaxy S21 FE. Источником таких утечек служит недавняя сертификация смартфона в индийском BIS (Bureau of Indian Standards).

Сообщается, что смартфон будет на базе нового Snapdragon 870. Конечно, это не тот чип, который стоит в основном флагмане компании 2021 года, но стоит признать что он проигрывает совсем немного Snadragon 888 и при этом мощнее прошлогоднего флагманского процессора – Snapdragon 865. Если это решение поможет сделать аппарата еще дешевле, наверное, никто против не будет.

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Дисплей в модели нам обещают диагональю в 6,5-дюймов с частотой обновления в 120Гц. Камеру будет тройная: 12Мп +12Мп + 8Мп. Аккумулятор обещают поставить достаточно ёмким – 4500 мАч.

Ожидается, что материалы корпуса останутся в основном пластиковыми, а также будет предложено немало разных цветов корпуса, как в моделях 2020 года.

Ждём подтверждений и новостей в отношении анонсов и цен.

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Источник: news.mydrivers.com﻿﻿