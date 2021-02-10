Galaxy S23 FE порадует фанатов, Realme GT5 наполнен инновациями а Xiaomi наконец-то взялись за голову

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ДАЙДЖЕСТ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ НЕДЕЛИ

Последняя неделя лета всегда самая печальная. Мы понимаем, что теплые солнечные дни скоро закончатся, детям и студентам нужно снова идти на учебу, а взрослые использовали все отпуска и снова приступают к работе. Производители также на всю готовятся к новому сезону продаж, который обычно начинается с сентября и набирает обороты вплоть до нового года.

Громких презентаций на этой неделе не происходило, однако технологических новостей немало и большинство из них довольно приятно. Компания Xiaomi устала слушать постоянные траура от фанатов и пообещала рекордную программную поддержку для своего нового флагмана суббренда Redmi.

Новый флагман от Realme GT5 уже раскрыли тизерами настолько, что просмотр презентации станет только формальностью. И новых технологий и фишек у него действительно будет немало, такого красавца мы однозначно ждем. А для тех, кто не любит китайцев и все, что с ними связано, также есть приятные новости. Долгожданный Galaxy S23 FE обещает очень хорошие характеристики за приемлемую цену и еще не будет лопатой.

Ну и конечно куда без новостей из соседней "сверхдержавы" и постоянного гостя Илона Маска, точнее на этот раз речь пойдет о его творении. Обо всем этом и многом другом смотрите в нашем дайджесте новостей за неделю на нашем YouTube канале: