Galaxy S23 FE приятно удивил, Xiaomi запрещают в Европе, а ChatGPT создал свою версию "Игры Престолов"

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ДАЙДЖЕСТ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ НЕДЕЛИ

На этой неделе основное внимание технологического мира уделили компании Xiaomi и Apple. На прошлой неделе китайцы пытались хоть чуть-чуть перетянуть на себя одеяло за счет утечек крутых характеристик будущих хитов серии Redmi Note 13, а Apple хайповала на новых титановых айфонах.

Теперь же получилось полностью наоборот – презентация была у Xiaomi, а Apple ненамеренно "хайповала" на том, сколько косяков находили блоггеры в новой топовой линейке iPhone 15 Pro. Благородный титан, выглядящий как кусок фекалий, перегрев процессора и уменьшенная автономность. Короче покупать, конечно, будут, но эйфория после презентации быстро исчезла.

Также в мире значительно растет напряжение между китайскими компаниями и Европой. Германия собирается запретить телекоммуникационное оборудование Huawei, а Финляндия перестала продавать у себя смартфоны Xiaomi. Сама по себе тенденция неплохая, и дает понять Китаю, что пора выбирать сторону, а не пытаться усидеть на двух стульях.



Приятные новости пришли и от корейцев, которые действительно сделали определенные улучшения чипа в Galaxy S23 FE и стал значительно мощнее. Ну и как без нашей постоянной рубрики: "Илон Маск – самый тупый миллиардер, или лучший пранкер". И напоследок несколько новостей из соседней сверхдержавы, где ставят очередные рекорды по распилу бабла и генерируют просто гениальные отмазки и оправдания.

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