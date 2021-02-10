Galaxy S23 Ultra – Стекло Gorilla Glass Victus 2 не панатея.

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Galaxy S23 Ultra первые дроп тесты

В Сети появился первый тест на прочность нового флагмана Samsung Galaxy S23 Ultra. Аппарат хоть и получил новое закаленное стеклоGorilla Glass Victus 2 , но при случайном падении на бетон или, к примеру, плитку дисплеем вниз оно не спасет. Да, в эксперименте дисплей разбился при первом падении на бетон с высоты пояса (то есть около метра). Очевидно, носить столь дорогой телефон лучше в защитном чехле.





Несмотря на то, что дисплей разбился, он продолжил работу. Со стеклом тыльной панели тоже самое: разбилось при первом же падении на бетон с той же высоты.

А вот тест на влагозащиту Galaxy S23 Ultra выдержал без нареканий, конечно, что проводили его когда стекло было еще целое. Кстати, царапается Gorilla Glass Victus 2 примерно так же, как первое поколение – предметом с твердостью 8 по шкале Мооса.

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Источник: youtube