Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA

Galaxy S23 Ultra – Стекло Gorilla Glass Victus 2 не панатея.

09.02.2023 59 0

Galaxy S23 Ultra первые дроп тесты

В Сети появился первый тест на прочность нового флагмана Samsung Galaxy S23 Ultra. Аппарат хоть и получил новое закаленное стеклоGorilla Glass Victus 2 , но при случайном падении на бетон или, к примеру, плитку дисплеем вниз оно не спасет. Да, в эксперименте дисплей разбился при первом падении на бетон с высоты пояса (то есть около метра). Очевидно, носить столь дорогой телефон лучше в защитном чехле.

 

Galaxy-S23-Ultra_drop

 

Несмотря на то, что дисплей разбился, он продолжил работу. Со стеклом тыльной панели тоже самое: разбилось при первом же падении на бетон с той же высоты.

 

 

А вот тест на влагозащиту Galaxy S23 Ultra выдержал без нареканий, конечно, что проводили его когда стекло было еще целое. Кстати, царапается Gorilla Glass Victus 2 примерно так же, как первое поколение – предметом с твердостью 8 по шкале Мооса.

 

Читать также: Realme GT Neo 5 – снова убийца флагманов?

 

Источник: youtube

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 09.02.2023

Комментарии

Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Galaxy S23 Ultra – Стекло Gorilla Glass Victus 2 не панатея.