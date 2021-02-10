Galaxy S23 Ultra с Android 14 и One UI 6 замечен в тесте Geekbench

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Новая прошивка уже на финальной стадии тестирования

На днях мы писали, что One UI 6.0 будет доступна для серии Galaxy S23 на третьей неделе июля . И вот мы увидели подтверждение, что прошивка уже на последних этапах тестирования и анонс пройдет по плану.

Пользователь Twitter с ником @tarunvats33 заметил в базе данных Geekbench Galaxy S23 Ultra с новой операционной системой на борту.

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Хотя об One UI 6 известно немногое, ожидается, что в интерфейс программного обеспечения будут внесены незначительные изменения.

Стандартное обновление Android 14 приносит несколько новых функций, включая Predictive Back Gesture, согласованное и мощное меню Share, настройки языка для каждого приложения, улучшенный Nearby Share, прозрачную навигационную панель во всех приложениях и улучшенную информацию о состоянии аккумулятора.

Так что с нетерпением ждем новую версию оболочки от Samsung, потому что с каждым годом она реально становится все лучше, и скоро может стать действительно топовой оболочкой на рынке.

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Источник: sammobile