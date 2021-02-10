Galaxy S24 побеждает Xiaomi 14, iPhone 15 бьется в воздух, а Motorola удивила новым смартфоном-браслетом

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﻿ДАЙДЖЕСТ САМЫХ НОВОСТЕЙ НЕДЕЛИ

На этой неделе компания Xiaomi вновь забрала львиную долю внимания техно сообщества анонсом линейки Xiaomi 14 и новой Hyper OS. Конечно анонс для китайского рынка и для нашего пользователя новинки будут доступны не прямо сейчас, но новый чип и камеры четко показывают направление развития смартфонов в следующем году. Осталось посмотреть на реальные тесты, чтобы понять удачным ли вышел новый процессор.



Сам Snapdragon 8 Gen 3, также анонсированный на этой неделе, стал отдельным мощным генератором новостей. Он получил много новшеств в том числе в направлении ИИ, и компании наперебой взялись анонсировать программные фишки, которые получат будущие флагманы от Samsung, Honor и других известных брендов. Надеемся новый чип не подведет и обрадует пользователей не только цифрами бенчмарков.

iPhone 15 постигла новая беда, теперь они внезапно трескаются, без видимых на то причин, и исправить такое новой версией IOS точно не получится. В свою очередь Motorola показала смартфон, которому проблема треснувшего задника точно не страшна, потому что он гибок, при чем не в том смысле слова, как мы в последнее время привыкли.

Samsung кичится тем что их Exynos 2400 победит всех и Galaxy S24 победит Xiaomi 14, по крайней мере в тестах. Ну и, конечно, не обошлось без Тони Старка реального мира, который как всегда не оставляет наш выпуск новостей без порции странных выходок.﻿Обо всем этом и многом другом смотрите в нашем дайджесте новостей за неделю на нашем YouTube канале: