Galaxy S24+ приятно удивит, Xiaomi 14 Ultra – лучший из лучших и дайджест новинок CES 2024

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﻿﻿ДАЙДЖЕСТ САМЫХ ИНТЕРЕСНЫХ НОВОСТЕЙ НЕДЕЛИ

Ежегодная выставка CES в Лас-Вегасе приковала к себе почти все внимание технологического мира на этой неделе. Крутые концепты и прототипы и множество анонсов от разных компаний. Samsung и LG почти одновременно привезли впечатляющие прототипы прозрачных телевизоров как из фантастического кино. ИИ теперь повсюду, и каждая уважающая себя компания вспоминает о нем в своем релизе.

Умный помощник Rabbit, полностью управляемый голосом с помощью языковой модели ИИ. Умное кольцо из титанового сплава, заменяющее смарт-часы и открывающее новую категорию носимых устройств. Беспроводная зарядка, которая теперь заряжает смартфоны на расстоянии и сменные обои на задней крышке смартфона. Это только небольшая часть представленных гаджетов и технологий.

Кроме этого, состоялись и полноценные релизы. Asus показала линейку игрофонов Rog Phone 8. Xiaomi анонсировала свою бюджетную линейку Poco X6 с очень крутыми характеристиками и привлекательными ценами. MSI показала портативную консоль сердцем которой стал чип от Intel, а не AMD.

Oppo анонсировала свой суперкамерофон Find X7 Ultra, а коллеги по цеху OnePlus показали настоящий хит среднего сегмента Ace 3. А еще приятные слухи свидетельствуют о том, что Galaxy S24+ получит чип Snapdragon 8 Gen 3 вместо Exynos. Обо всем этом и многом другом вы можете посмотреть в нашем еженедельном новостном дайджесте: