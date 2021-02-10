Galaxy S24 Ultra несовместим с MagSafe и Qi2 – попробуешь подключить – сломается важный элемент смартфона!

73

Несовместимость аксессуаров с магнитами и стилусом

Новые флагманы Samsung Galaxy S24 не поддерживают стандарт Qi2 для беспроводной зарядки с магнитным креплением. Поэтому пользователи вынуждены использовать специальные чехлы с магнитами в стиле MagSafe от Apple.

Однако оказалось, что такие аксессуары могут конфликтовать с работой стилуса S Pen в модели Galaxy S24 Ultra. Пользователи сообщают о сбоях при вводе через S Pen, когда к телефону прикреплен магнитный аксессуар, например подставку.

Проблема состоит в том, что магниты влияют на работу датчиков, фиксирующих движение и нажатие S Pen. Поэтому экран неправильно реагирует на прикосновения стилусом.

Такая несовместимость наблюдается исключительно у S24 Ultra и только с некоторыми моделями чехлов MagSafe. Производители уже работают над решением проблемы путём оптимизации расположения магнитов. А в будущем серия Galaxy S должна получить поддержку Qi2 прямо из коробки, однако непонятно, почему у S24 ее нет.