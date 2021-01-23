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Galaxy Tab S7 Lite. Samsung работает над планшетом среднего класса?

23.01.2021 421 0

Утечки сообщают, что Samsung не сдается, и разрабатывает новые Android планшеты Galaxy Tab S7 Lite.

Сколько лет мы наблюдаем, как многие хоронят сегмент Android планшетов?! Действительно скупое количество достойных аппаратов, а также их продажи  дают право людям так считать, но Samsung  не сдается.

 

Согласно последним слухам, Samsung работает над новым планшетом среднего класса, который может поступить в продажу под названием Galaxy Tab S7 Lite или Galaxy Tab S8e. Скорее всего, это зависит от того, когда он появится на рынке.

 

Galaxy Tab S7 Lite. Samsung работает над планшетом среднего класса? – фото 1

 

Пока никто не берется называть конкретные технические характеристики, но из просочившихся маркировок можно сделать вывод, что нас, как всегда, ждут разные версии в вариантах с Wi-Fi, LTE и 5G.

 

В этих же утечках предполагают, что нас ожидает не просто один планшет Galaxy Tab S7 Lite, а целая линейка в которой могут быть модели Galaxy Tab S7 Lite Plus или XL . Будут ли эти модели одинаковы, и отличаться только лишь размерами экранов, не сообщается, а строит догадки мы не хотим.

 

В любом случае если такие разработки ведутся, Samsung скоро сама на все поведает. Будем ждать других намеков и новостей.

 

Источник : phonearena.com

Samsung Galaxy Tab Galaxy Tab S7 Lite
Автор: Макс Ходаковский Дата публикации: 23.01.2021

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Galaxy Tab S7 Lite. Samsung работает над планшетом среднего класса?