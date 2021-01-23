Galaxy Tab S7 Lite. Samsung работает над планшетом среднего класса?

421

Утечки сообщают, что Samsung не сдается, и разрабатывает новые Android планшеты Galaxy Tab S7 Lite.

Сколько лет мы наблюдаем, как многие хоронят сегмент Android планшетов?! Действительно скупое количество достойных аппаратов, а также их продажи дают право людям так считать, но Samsung не сдается.

Согласно последним слухам, Samsung работает над новым планшетом среднего класса, который может поступить в продажу под названием Galaxy Tab S7 Lite или Galaxy Tab S8e. Скорее всего, это зависит от того, когда он появится на рынке.

Пока никто не берется называть конкретные технические характеристики, но из просочившихся маркировок можно сделать вывод, что нас, как всегда, ждут разные версии в вариантах с Wi-Fi, LTE и 5G.

В этих же утечках предполагают, что нас ожидает не просто один планшет Galaxy Tab S7 Lite, а целая линейка в которой могут быть модели Galaxy Tab S7 Lite Plus или XL . Будут ли эти модели одинаковы, и отличаться только лишь размерами экранов, не сообщается, а строит догадки мы не хотим.

В любом случае если такие разработки ведутся, Samsung скоро сама на все поведает. Будем ждать других намеков и новостей.

Источник : phonearena.com