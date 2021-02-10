Сотрудничество Xiaomi и Microsoft позволило интегрировать новую фишку в MIUI 15

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крутая фишка теперь в галерее miui

Компания Xiaomi работает над интеграцией возможности резервного копирования фотографий и видео в облачный сервис OneDrive непосредственно в приложение галереи MIUI. По информации инсайдера, функция будет доступна только в глобальной прошивке MIUI и не будет поддерживаться на планшетах.

Сначала резервное копирование обкатают на более старых моделях, включая Xiaomi 12, 12 Pro, Mi 11, Poco F4 GT, а затем уже добавят актуальные флагманы как Xiaomi 13.

Любопытно, что аналогичная функция уже давно присутствует в прошивке One UI от Samsung. Пользователи Galaxy могут хранить резервные копии фотографий и видео в OneDrive, Google Фото и других облаках непосредственно из галереи.

Ожидается, что в скором времени резервное копирование в OneDrive будет доступно на большинстве смартфонов Xiaomi из MIUI. Это упростит процедуру бекапа важных фото и видео в облачном хранилище.

Таким образом, интеграция OneDrive в MIUI галерею – это удобная и полезная функция, которая позволит лучше защитить ценные медиафайлы пользователей Xiaomi.

Источник - XiaomiUI