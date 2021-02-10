Сотрудничество Xiaomi и Microsoft позволило интегрировать новую фишку в MIUI 15
крутая фишка теперь в галерее miui
Компания Xiaomi работает над интеграцией возможности резервного копирования фотографий и видео в облачный сервис OneDrive непосредственно в приложение галереи MIUI. По информации инсайдера, функция будет доступна только в глобальной прошивке MIUI и не будет поддерживаться на планшетах.
Сначала резервное копирование обкатают на более старых моделях, включая Xiaomi 12, 12 Pro, Mi 11, Poco F4 GT, а затем уже добавят актуальные флагманы как Xiaomi 13.
Любопытно, что аналогичная функция уже давно присутствует в прошивке One UI от Samsung. Пользователи Galaxy могут хранить резервные копии фотографий и видео в OneDrive, Google Фото и других облаках непосредственно из галереи.
Ожидается, что в скором времени резервное копирование в OneDrive будет доступно на большинстве смартфонов Xiaomi из MIUI. Это упростит процедуру бекапа важных фото и видео в облачном хранилище.
Таким образом, интеграция OneDrive в MIUI галерею – это удобная и полезная функция, которая позволит лучше защитить ценные медиафайлы пользователей Xiaomi.
Источник - XiaomiUI