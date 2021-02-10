Game Over для Windows 7, 8 и 8.1 в Steam: платформа прекращает поддержку старых версий операционной системы!

25

Steam больше не будет совместим с Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1

Microsoft выпустила Windows 11 всего три года назад, слухи о Windows 12 уже ходят повсюду. И по определенным данным, новая версия популярной операционной системы будет представлена во второй половине 2024 года.

Многочисленные компании уже прекратили поддержку старых версий Windows. Теперь и Steam делает то же самое, прекращая поддержку Windows 7, 8 и 8.1.

В марте 2023 года Steam, самый большой в мире интернет-магазин игр, объявил о прекращении поддержки некоторых операционных систем. Начиная с 1 января 2024 года, Steam больше не будет совместим с Windows 7, Windows 8 и Windows 8.1. Пользователи должны перейти на компьютер с Windows 10, Windows 11 или будущей Windows 12.

Согласно опросу Steam's Hardware and Software Survey в ноябре 2023 года, только 1% пользователей Steam до сих пор используют более старые версии Windows. Общее количество пользователей Steam на декабрь 2023 года составляет 1,2 миллиарда. В этом случае 1% от общего количества пользователей Steam – это примерно 12 миллионов человек.

Источник: gizmochina