Garmin пришлось заплатить несколько миллионов долларов, чтобы откупиться от хакеров

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Помните недавнюю историю о том, как все сервисы американской компании Garminбыли заблокированы на несколько дней из-за крупной атаки хакеров? История получила свое логическое продолжение.

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Источники информационного агентства Sky News утверждают, что производитель фитнес-часов заплатил многомиллионную сумму злоумышленникам для восстановления Garmin Connect и других важных функций, выведенных из строя вредоносной программой WastedLocker.





По слухам, Garmin пытались заплатить выкуп через неназванного специалиста фирмы Arete IR, занимающейся разрешением хакерских атак. Эта фирма отказала Garmin в связи с риском нарушения санкций США в отношении российской группировки киберпреступников Evil Corp, якобы связанной с этой атакой.

Garmin никак не прокомментировали данные слухи. Пресс-секретарь Arete IR заявил, что компания не может обсуждать клиентов из-за соглашений о конфиденциальности, но уважает все рекомендованные и требуемые проверки, действующие на территории США.





В этих слухах нет ничего удивительного. Вирусы-вымогатели выплатить очень нелегко – всегда есть шанс того, что хакеры не отстанут. В дополнение Garmin не могли позволить себе долгое ожидание – клиенты ждали восстановления необходимых функций в самое ближайшее время. Так что любые траты и способы для компании были бы оправданы, учитывая возможные финансовые и репутационные потери.

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В любом случае, эта история уже позади. Аналитики волнуются только об одной вещи: хакеры увидят пример Garmin и усилят свою активность. Посмотрим, как будет развиваться деятельность киберпреступников в будущем.





Источник: Sky News