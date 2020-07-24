Garmin стала жертвой хакеров

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Американская компания Garmin — производитель носимых устройств и навигационного оборудования стала жертвой масштабной хакерской атаки. Вчера она вынуждена была закрыть несколько своих сервисов, чтобы противостоять атаке хакеров-вымогателей, которые зашифровала ее внутреннюю сеть и даже вмешались в работу производственных линий.

Что происходит

Изначально Garmin пыталась не афишировать инцидент, но о нем все же узнали пользователи. А все по причине того, что хакерам удалось нарушить нормальную работу сервисов Garmin Connect, Garmin Express, Launcher и других. Осложняет ситуацию тот факт, что на самолетах, где установлена навигационная система Garmin, невозможно ее обновить. А это обязательное условие перед совершением полета, поэтому целый ряд вылетов было отменено. Приостановили работу и приложения Garmin Pilot, которое используют для планирования полетов.

Сбой в работе программного обеспечения привел к тому, что многие пользователи опасаются, что конфиденциальная информация может оказаться в руках злоумышленников. Происходящее нарушило и нормальное функционирование заводов компании. Руководство приняло решение взять паузу и приостановить их работу на 2 дня — 24 и 25 июля.

Российский след?

Ряд сотрудников Garmin связывают этот инцидент с незаконной деятельностью хакеров-вымогателей, который занимаются распространением вируса WastedLocker. Есть предположения, что этот вирус творение российской хакерской группировки Evil Corp.

Как скоро компании удастся оправиться от атаки и залатать бреши в системе безопасности, неизвестно. Сама она предпочитает сохранять молчание о масштабах произошедшего и путях решения проблемы. Не исключено, что ей придется пойти на уступки хакерам и заплатить за расшифровку данных. Сумма выкупа может быть весьма внушительной, исходя из масштаба проблемы и громкого имени «жертвы».

Источник: zdnet