Gartner: Xiaomi обходит Apple на мировом рынке смартфонов

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Xiaomi опередила Apple, Samsung лидирует и Huawei сползает вниз

Аналитическая компания Gartner опубликовала отчет, в котором подвела итоги третьего квартала 2020 года на мировом рынке смартфонов. Позиции ведущих игроков, за исключением Samsung и Xiaomi пошатнулись. Прочие компании на себе острее всего ощущали сокращение рынка смартфонов из-за пандемии коронавируса и кризиса.

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Всего за третью четверть 2020 года было реализовано 366 млн трубок и это на 5,7% меньше чем годом ранее. Лидером остается Samsung, продав 80,8 млн смартфонов и она контролирует 22% рынка. Несмотря на все проблемы, Huawei все еще цепляется за рынок и смогла сохранить за собой второе место и ее доля составила 14,4%. В количественном выражении продажи мобильных устройств Huawei составили 51,83 млн устройств.

Замкнула тройку лидеров Xiaomi, в чьем активе 44,41 млн реализованных смартфонов и на ее долю пришлось 12,1% рынка. Четвертое место за Apple с долей 11,1% и 40,6 млн проданных iPhone. Китайская компания Oppo замыкает пятерку с долей рынка 8,2% и 29,9 млн реализованных мобильников. Из пятерки лучших только Samsung и Xiaomi удалось нарастить продажи на 2,2% и 34,9% соответственно. Все прочие компании вынуждены расписаться в падении спроса и аутсайдером предсказуемо стала Huawei, чьи продажи просели на 21,3%.

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Восстановлению мировой рынок, прежде всего, обязан таким странам как Индия, Бразилия и Индонезия, где впервые в этом году зафиксирован прирост продаж на 9,3%, 3,3% и 8,3% соответственно. По мнению аналитиков, несмотря на первые признаки восстановления рынка смартфонов, потребители по-прежнему ограничивают свои расходы на покупку новых устройств. Свои надежды с налаживанием ситуации на всемирном рынке смартфонов многие производители связывают с ростом спроса на 5G-смартфоны.

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Источник: cnbeta