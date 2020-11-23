Xiaomi потеснила Apple. Позиции «яблочной» компании пошатнулись

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Xiaomi третья на мировом рынке смартфонов, а Apple теперь четвертая

«Чумовой» 2020 год преподнес немало сюрпризов. Рынок смартфонов переживает не лучшие времена и многие аналитики отмечают падение спроса на мобильные устройства. В числе неудачников нынешнего года может оказаться не только Huawei, но и Apple. И если в случае с китайской компанией падение продиктовано, прежде всего, вмешательством из вне, то в случае с концерном из Купертино речь идет о падение интереса к ее продуктам.

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Свое предположение на этот счет высказали аналитики CCTV. Так, они заявляют, что по итогам нынешнего года произойдут серьезные перестановки в табеле рангов крупнейших производителей смартфонов. В частности, Apple покинет тройку лидеров, а на ее место придет Xiaomi.

Сообщается, что по итогам третьего квартала нынешнего года тройка лидеров на мировом рынке выглядит так: Samsung, Huawei и Xiaomi. Четвертое место в рейтинге крупнейших производителей смартфонов занимает Apple. Всего на продукты этих четырех компаний приходится 60,6% мирового рынка мобильных устройств.

Аналитики считают, что Xiaomi удастся с наименьшими потерями пережить непростой год и ей единственной из всех производителей первой четверки получилось быстро адаптироваться к тем изменениям, которые произошли на рынке из-за общемировой пандемии. Особого успеха компании удалось добиться в Европе, нарастив поставки устройств в третьем квартале 2020 года на 88%. Для сравнения во втором квартале прирост составил 65%, а темпы роста на западноевропейском рынке превысили отметку 116%. И Xiaomi единственная, кому удалось добиться роста на рынке Европе.

Своим успехом она, прежде всего, обязана повышению спроса на высококлассные устройства компании. И это при условии, что стоимость продукции компании выросла и средняя отпускная цена смартфонов Xiaomi на мировом рынке выросла на 11,8% за год.

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Вместе с тем аналитики компании Counterpoint не согласны с коллегами и, по их прогнозам, продажи iPhone по итогам 2020 года вырастут на 10%. Наибольшей популярностью у пользователей будут пользоваться iPhone SE (2020), iPhone 12 и iPhone 12 mini. Посмотрим, чьи прогнозы в итоге сбудутся.

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Источник: mydrivers