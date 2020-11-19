Samsung и Huawei стали лидерами рынка 5G-смартфонов в начале осени

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В топ-5 вошло три смартфона Samsung и две модели Huawei. Речь идёт о сентябре, поэтому продажи Huawei Mate 40 и iPhone 12 не учтены

Аналитическое агентство Counterpoint Research поделилось данными об исследовании 5G-сегмента мирового рынка смартфонов в первом месяце осени. Самой продаваемой моделью в мире стал Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G. Флагман южнокорейской компании в большинстве стран мира продаётся с процессором Snapdragon 865, но жителям Европы приходится довольствоваться версией на Exynos 990. Смартфон занял 5% рынка.

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В топ-3 попали две модели компании Huawei. Вторым стал флагман Huawei P40 Pro, а третье место занял середняк Huawei nova 7. Их доля составила 4,5% и 4,3% соответственно. В случае с моделью nova 7 мировые продажи можно приравнять к китайским, т.к. за пределами Поднебесной смартфон не продаётся.

Замкнули топ-5 ещё два флагмана 2020 года компании Samsung. 4% рынка занял Samsung Galaxy S20+ 5G, а доля Galaxy Note 20 5G составила 2,9%. Как и в случае с Galaxy Note 20 Ultra 5G, в зависимости от региона продаж процессор отличается.

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Заметим, что расклад сил на рынке может существенно измениться уже в этом месяце, поскольку в продаже появились семейства iPhone 12 и Huawei Mate 40. Если флагманы китайской компании вряд ли будут пользоваться большим спросом, то у четырёх модификаций iPhone 12 есть все шансы подмять под себя рынок, учитывая то, насколько популярными на старте продаж были их предшественники.

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Источник: mydrivers