Летние скидки: Redmi Note 12 Pro 5G Global Version отдают всего за 10 650!

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Просто невероятное предложение за свои деньги

Горячее лето, хорошие новости отовсюду и поставщики также продолжают радовать нас дополнительными скидками на отличные смартфоны Redmi Note 12 Pro 5G.

Full HD OLED-экран с частотой обновления 120 Гц, процессор MediaTek Dimensity 1080, топовая для бюджетного сегмента камера Sony с сенсором IMX 766 на 50 Мп с оптической стабилизацией. Хорошая автономность благодаря аккумулятору емкостью 5000 мАч, который также поддерживает 67-ваттную зарядку.

Вместе с тем смартфон имеет стереодинамики, линейный вибромотор, инфракрасный порт и поддержку современных беспроводных интерфейсов, включая NFC. Стильный внешний вид и стеклянная задняя крышка.

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Сейчас этот смартфон можно приобрести в интернет магазине Andro-price по сниженной цене 10 650 гривен. Есть три цвета: Голубой, белый и черный. Ниже приведу ссылку для покупки

Redmi Note 12 Pro 5G 6/128 Gb – 10 650 грн

Это глобальные версии смартфонов с европейским зарядным устройством, работающей оплатой через NFC и обновлениями по воздуху.

Посмотреть сравнение этой модели с существующими конкурентами на рынке можно в этом видео:

Приятного просмотра и удачных покупок.

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https://andro-news.com/ru/news/tehnologiyu-nfc-planuyut-znachno-prokachati-yak-i-koli-ce-vidbud.html Технологию NFC планируют значительно "прокачать": как и когда это произойдет читайте в этой фотографии(Адм. панель)