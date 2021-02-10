Горячая распродажа OnePlus 10R (OnePlus Ace): легендарный смартфон отдают всего за 12 000

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сУбфлагман по цене среднебюджетников

Смартфон OnePlus 10R (OnePlus Ace) спустя год после анонса получил вторую жизнь. Железо у него более чем актуально на сегодняшний день и по сравнению с новыми смартфонами в среднебюджетном сегменте, которые сейчас стоят так же, он выглядит просто великолепно.

Плоский 6,7" AMOLED E4 экран с частотой 120 Гц. Тройная камера с 50-Мп основным модулем IMX 766 и оптической стабилизацией. Он делает очень качественные фото и видео даже при недостаточном освещении.

Сердцем смартфона стало лучше всего на момент выхода решения в среднем ценовом сегменте Dimensity 8100 Max. это очень мощный и энергоэффективный процессор, который до сих пор тянет все игры почти на максимальных настройках и демонстрирует идеальную работу смартфона в повседневных сценариях использования.

По памяти он комплектовался от 8 до 12 ГБ ОЗУ и накопителем от 128 до 512 ГБ. Поддержка мощной зарядки 150 Вт в паре с аккумулятором на 4500 мАч. Корпус смартфона тонкий и практичный, задняя крышка выполнена из качественного матового пластика, на котором не остаются отпечатки пальцев. Дизайн самого корпуса с плоскими гранями, который благодаря айфонам актуален на сегодняшний день.

Сегодня этот мощный смартфон можно приобрести в версии 8/256 ГБ черного цвета всего за 12000 грн в интернет-магазине Andro-price. Ссылки для покупки оставляю ниже по тексту:

OnePlus Ace (10R)﻿ 8/256 ГБ - 12 000 грн

На нашем канале есть обзор на эту модель, которую можно посмотреть прежде чем принимать окончательное решение:

За эти деньги ничего даже близко похожего по характеристикам приобрести на нашем рынке пока просто невозможно. Так что не медлите и воспользуйтесь выгодным предложением уже сейчас.

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