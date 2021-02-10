Горячая распродажа Pixel 5 5G: легендарного компактного камерофона по цене всего 9 327

47

Малыш, который поразит многих: pixel 5

Смартфоны линейки Pixel были и остаются важнейшим элементом в экосистеме Google. Придя на смену устройствам Nexus, линейка должна была вдохнуть новую жизнь в аппараты от Google и поставить их в один ряд с флагманами других компаний. Так это и произошло, сейчас существует много моделей от Google, которые собирают поклонников по всему миру. Не исключение и один из самых лучших и доступных смартфонов настоящего – Pixel 5.

Серия Pixel славится своими возможностями и компактными размерами аппаратов, это, наверное, один из лучших смартфонов по таким характеристикам, по сравнению с этим малышом - все остальные смартфоны кажутся "лопатами".

Он вобрал в себя лучшие достижения современности и сочетает отличный процессор Snapdragon 765G 5G и великолепный дисплей OLED 6.0” с частотой развертки в 90 Гц.

Наиболее удачной и любимой для многих "фишкой" является "чистый Android", многие отмечают плавность и стабильность работы таких устройств.

Также смартфон выполнен из приятных материалов – цельно-металлическая конструкция, покрытая матовым покрытием. На этом фоне выделяется квадратный блок камеры. И он классный. Там же расположен и сканер отпечатков пальцев. Такой дизайн запоминается и не надоедает.

Аккумулятор здесь не наибольшей емкости – всего 4080 мАч, но и сам смартфон небольшой, хотя из-за оптимизированности оболочки пользователям преимущественно хватает заряда на целый рабочий день.

Смартфон подойдет людям, которые любят строгий дизайн без украшений и которые хотят выжать из своего смартфона максимум. Pixel 5 можно приобрести по ссылке ниже:

Pixel 5 5G 6/128 GB Global ROM – 9 327 грн.

Более подробно ознакомиться с устройством можно в обзоре на нашем YouTube канале:

Как заказывать посылки из Aliexpress в любой город Украины можно посмотреть в подробной инструкции по этой ссылке:

Как заказывать посылки с Aliexpress

Читайте также: Обновленный Google Messages оказался лучше чем у Apple