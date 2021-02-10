Горячая распродажа Redmi Note 12 Pro+: качественные 200 Мп всего за 14 900

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Лучший среднебюджетный камерофон на рынке отдают за недорого

Смартфон Redmi Note 12 Pro+ стал первым представителем среднебюджетных смартфонов с сенсором камеры 200 Мп. Компания уделяла большое внимание этой характеристике и не зря. Реализация модуля была действительно высоком уровне. Сенсор Samsung HPX (1/1.4″) со светосильным объективом (f/1.65) с антибликовым покрытием и оптической стабилизацией изображения.

Поскольку здесь работает технология объединения 16 соседних пикселей, финальная фотография выходит в разрешении 12.5 Мп. Он производит очень качественные фото при любых условиях и кладет на лопатки всех конкурентов в сегменте. Одно это уже может стать решающим фактором для покупки, но смартфон и по другим параметрам тоже очень хорош.

Здесь установлен качественный дисплей AMOLED 120 Гц, очень неплохой чип MediaTek Dimensity 1080, аккумулятор на 5000 мАч со скоростной зарядкой мощностью 120 Вт. Кроме этого здесь стереодинамики, качественный линейный вибромотор, Wi-Fi 6 и NFC.

Подробнее об этом смартфоне можно узнать в нашем обзоре на YouTube канале:

Сейчас этого красавца можно приобрести в нашем интернет-магазине Andro-price по очень привлекательной цене всего за 14 900 гривен. Ниже оставлю ссылку для покупки:

Redmi Note 12 Pro+ 8/256Gb﻿ 14 900 грн

Удачной вам покупки и мирного неба над головой!

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