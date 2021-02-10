Gboard – больше искусственного интеллекта – какую задачу на этот раз ИИ автоматизирует?

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больше ши богу ши

Клавиатура Gboard для Android в скором времени получит новую функцию Proofread, которая будет помогать исправлять ошибки в тексте с помощью AI. Об этом сообщает 9to5Google.

Функция Proofread появилась в бета-версии Gboard 13.4. Она добавляет в тулбар клавиатуры кнопку "Исправить", нажатие которой активирует проверку текста на орфографические и грамматические ошибки с помощью искусственного интеллекта.

После анализа текста Gboard выделит проблемные места и предложит варианты исправления. Можно также использовать кнопку "Исправить", чтобы автоматически применить правки.

Для работы функции текст отправляется на серверы Google для обработки искусственным интеллектом. Это сродни работе сервиса Grammarly, но встроено в Gboard.

Proofread должен появиться в стабильной версии Gboard в ближайшее время. Однако меня немного пугает, что оно будет отправлять данные на серверы Google для автоматического исправления, учитывая, что большая часть процессора Tensor имеет акцент на искусственном интеллекте. Возможно, у пользователей Google Pixel начиная с 6-го это будет работать прямо на устройстве, увидим.

Источник: 9to5google